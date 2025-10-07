- Прирост
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CGC
|436
|IOVA
|428
|INO
|414
|BYND
|281
|CRON
|135
|RIOT
|65
|AUPH
|33
|BBD
|29
|VTRS
|27
|EC
|17
|VALE
|14
|NVAX
|13
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CGC
|10
|IOVA
|14
|INO
|9
|BYND
|19
|CRON
|4
|RIOT
|9
|AUPH
|5
|BBD
|1
|VTRS
|3
|EC
|2
|VALE
|2
|NVAX
|2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CGC
|3.8K
|IOVA
|5.4K
|INO
|4.6K
|BYND
|1.8K
|CRON
|1.9K
|RIOT
|5.5K
|AUPH
|2.3K
|BBD
|463
|VTRS
|1.4K
|EC
|765
|VALE
|825
|NVAX
|564
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговые сигналы: Прибыльная стратегия DCA для компаний в сфере здравоохранения
Раскройте потенциал автоматической торговли с нашими проверенными торговыми сигналами, созданными на основе моих профессионально разработанных экспертных советников (EA) для MT5 , доступных на рынке MQL5. Эти сигналы генерируются из реального публичного торгового счета , финансируемого моими собственными средствами, демонстрируя эффективность моих стратегий в реальных рыночных условиях на платформе Moneta Markets.
Почему стоит подписаться на наши сигналы?
- Проверенная стратегия: Наши сигналы основаны на сложной стратегии усреднения долларовой стоимости (DCA) , адаптированной для компаний в сфере здравоохранения. Этот подход систематически управляет рисками, усредняя позиции с течением времени, стремясь использовать волатильность рынка при дисциплинированном исполнении сделок.
- Реальные результаты, реальные деньги: В отличие от теоретических бэктестов, эти сигналы поступают с реального публичного счета, на котором я торгую собственными средствами. Вы можете проверить производительность и прозрачность наших результатов непосредственно на платформе MQL5.
- Фокус на секторе здравоохранения: Наши EA ориентированы на компании с высоким потенциалом в сфере здравоохранения, используя рыночные тренды этого динамичного сектора для достижения стабильной доходности.
- Автоматизированная точность: Сигналы, генерируемые передовыми EA для MT5, создаются с высокой точностью, минимизируя эмоциональные предубеждения и обеспечивая последовательное исполнение на основе рыночных условий.
- Преимущество Moneta Markets: Оптимизированные для Moneta Markets, наши сигналы выигрывают от конкурентных спредов и надежного исполнения, повышая эффективность торговли.
Ключевые особенности сигналов
- Стратегия: Использует подход DCA для стратегического наращивания позиций, стремясь снизить риски и использовать возможности на волатильных рынках здравоохранения.
- Прозрачность: Все сделки выполняются на публично проверяемом счете, демонстрируя производительность в реальном времени с полной подотчетностью.
- Настройка: Сигналы генерируются на основе EA, доступных на рынке MQL5, что позволяет подписчикам при желании использовать те же инструменты для собственной торговли.
- Управление рисками: Включает техники установки стоп-лосса и управления размером позиции для защиты капитала, хотя риски сохраняются (см. отказ от ответственности ниже).
Почему стоит доверять нашим сигналам?
Это не просто сервис сигналов — это демонстрация уверенности в моих EA. Торгуя собственными средствами на публичном счете, я стремлюсь доказать прибыльность и надежность моих стратегий. Результаты, которые вы видите, реальны, прозрачны и достигнуты в реальных рыночных условиях. Независимо от того, новичок вы в торговле или опытный трейдер, подписка на эти сигналы дает вам возможность следовать проверенной системе, разработанной для стабильности и роста в секторе здравоохранения.
Отказ от ответственности по рискам
Торговля связана со значительными рисками, и прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Предоставляемые сигналы основаны на стратегии усреднения долларовой стоимости и подвержены рыночной волатильности, экономическим изменениям и непредвиденным событиям, особенно в секторе здравоохранения. Нет никаких гарантий прибыли, и вы можете потерять часть или весь инвестированный капитал. Всегда проводите собственное исследование, оценивайте свою толерантность к риску и рассмотрите возможность консультации с финансовым консультантом перед подпиской на какие-либо торговые сигналы. Показанные результаты отражают мой реальный счет, но ваши результаты могут отличаться из-за различий в размере счета, условиях брокера или времени исполнения. Я не несу ответственности за любые убытки, понесенные подписчиками, следующими этим сигналам.
Присоединяйтесь сейчас!
Готовы следовать проверенной стратегии в захватывающем мире торговли в секторе здравоохранения? Подпишитесь на наши сигналы сегодня и убедитесь в мощности моих EA для MT5 в действии. Посетите мой профиль продавца на MQL5, или зарегистрируйте счет на Moneta Markets , чтобы изучить EA, стоящие за этими сигналами, и начать свой путь к более умной торговле.
