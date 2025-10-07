СигналыРазделы
Frantisek Juris

FJ UNIVERSE MM Healthcare Account

Frantisek Juris
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 3%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 892
Прибыльных трейдов:
1 582 (83.61%)
Убыточных трейдов:
310 (16.38%)
Лучший трейд:
0.58 EUR
Худший трейд:
-0.30 EUR
Общая прибыль:
81.11 EUR (35 700 pips)
Общий убыток:
-11.82 EUR (6 247 pips)
Макс. серия выигрышей:
215 (8.18 EUR)
Макс. прибыль в серии:
11.42 EUR (95)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
99.43%
Макс. загрузка депозита:
2.32%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
364
Ср. время удержания:
21 день
Фактор восстановления:
28.17
Длинных трейдов:
1 892 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
6.86
Мат. ожидание:
0.04 EUR
Средняя прибыль:
0.05 EUR
Средний убыток:
-0.04 EUR
Макс. серия проигрышей:
25 (-0.80 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1.11 EUR (6)
Прирост в месяц:
1.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
2.46 EUR (0.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.12% (2.46 EUR)
По эквити:
6.63% (137.22 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CGC 436
IOVA 428
INO 414
BYND 281
CRON 135
RIOT 65
AUPH 33
BBD 29
VTRS 27
EC 17
VALE 14
NVAX 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CGC 10
IOVA 14
INO 9
BYND 19
CRON 4
RIOT 9
AUPH 5
BBD 1
VTRS 3
EC 2
VALE 2
NVAX 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CGC 3.8K
IOVA 5.4K
INO 4.6K
BYND 1.8K
CRON 1.9K
RIOT 5.5K
AUPH 2.3K
BBD 463
VTRS 1.4K
EC 765
VALE 825
NVAX 564
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.58 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 95
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +8.18 EUR
Макс. убыток в серии: -0.80 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговые сигналы: Прибыльная стратегия DCA для компаний в сфере здравоохранения

Раскройте потенциал автоматической торговли с нашими проверенными торговыми сигналами, созданными на основе моих профессионально разработанных  экспертных советников (EA) для MT5 , доступных на рынке MQL5. Эти сигналы генерируются из  реального публичного торгового счета , финансируемого моими собственными средствами, демонстрируя эффективность моих стратегий в реальных рыночных условиях на платформе  Moneta Markets.

Почему стоит подписаться на наши сигналы?

  • Проверенная стратегия: Наши сигналы основаны на сложной стратегии  усреднения долларовой стоимости (DCA) , адаптированной для компаний в сфере здравоохранения. Этот подход систематически управляет рисками, усредняя позиции с течением времени, стремясь использовать волатильность рынка при дисциплинированном исполнении сделок.
  • Реальные результаты, реальные деньги: В отличие от теоретических бэктестов, эти сигналы поступают с реального публичного счета, на котором я торгую собственными средствами. Вы можете проверить производительность и прозрачность наших результатов непосредственно на платформе MQL5.
  • Фокус на секторе здравоохранения: Наши EA ориентированы на компании с высоким потенциалом в сфере здравоохранения, используя рыночные тренды этого динамичного сектора для достижения стабильной доходности.
  • Автоматизированная точность: Сигналы, генерируемые передовыми EA для MT5, создаются с высокой точностью, минимизируя эмоциональные предубеждения и обеспечивая последовательное исполнение на основе рыночных условий.
  • Преимущество Moneta Markets: Оптимизированные для Moneta Markets, наши сигналы выигрывают от конкурентных спредов и надежного исполнения, повышая эффективность торговли.

Ключевые особенности сигналов

  • Стратегия: Использует подход DCA для стратегического наращивания позиций, стремясь снизить риски и использовать возможности на волатильных рынках здравоохранения.
  • Прозрачность: Все сделки выполняются на публично проверяемом счете, демонстрируя производительность в реальном времени с полной подотчетностью.
  • Настройка: Сигналы генерируются на основе EA, доступных на рынке MQL5, что позволяет подписчикам при желании использовать те же инструменты для собственной торговли.
  • Управление рисками: Включает техники установки стоп-лосса и управления размером позиции для защиты капитала, хотя риски сохраняются (см. отказ от ответственности ниже).

Почему стоит доверять нашим сигналам?

Это не просто сервис сигналов — это демонстрация уверенности в моих EA. Торгуя собственными средствами на публичном счете, я стремлюсь доказать прибыльность и надежность моих стратегий. Результаты, которые вы видите, реальны, прозрачны и достигнуты в реальных рыночных условиях. Независимо от того, новичок вы в торговле или опытный трейдер, подписка на эти сигналы дает вам возможность следовать проверенной системе, разработанной для стабильности и роста в секторе здравоохранения.

Отказ от ответственности по рискам

Торговля связана со значительными рисками, и прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Предоставляемые сигналы основаны на стратегии усреднения долларовой стоимости и подвержены рыночной волатильности, экономическим изменениям и непредвиденным событиям, особенно в секторе здравоохранения. Нет никаких гарантий прибыли, и вы можете потерять часть или весь инвестированный капитал. Всегда проводите собственное исследование, оценивайте свою толерантность к риску и рассмотрите возможность консультации с финансовым консультантом перед подпиской на какие-либо торговые сигналы. Показанные результаты отражают мой реальный счет, но ваши результаты могут отличаться из-за различий в размере счета, условиях брокера или времени исполнения. Я не несу ответственности за любые убытки, понесенные подписчиками, следующими этим сигналам.

Присоединяйтесь сейчас!

Готовы следовать проверенной стратегии в захватывающем мире торговли в секторе здравоохранения? Подпишитесь на наши сигналы сегодня и убедитесь в мощности моих EA для MT5 в действии. Посетите мой  профиль продавца на MQL5, или зарегистрируйте счет на Moneta Markets , чтобы изучить EA, стоящие за этими сигналами, и начать свой путь к более умной торговле.


Нет отзывов
2025.12.17 17:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 17:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 18:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 14:51
Share of trading days is too low
2025.10.08 14:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 11:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 11:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 10:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 10:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 10:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
