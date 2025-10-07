信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FJ UNIVERSE MM Healthcare Account
Frantisek Juris

FJ UNIVERSE MM Healthcare Account

Frantisek Juris
0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 3%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 892
盈利交易:
1 582 (83.61%)
亏损交易:
310 (16.38%)
最好交易:
0.58 EUR
最差交易:
-0.30 EUR
毛利:
81.11 EUR (35 700 pips)
毛利亏损:
-11.82 EUR (6 247 pips)
最大连续赢利:
215 (8.18 EUR)
最大连续盈利:
11.42 EUR (95)
夏普比率:
0.52
交易活动:
99.43%
最大入金加载:
2.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
328
平均持有时间:
21 天
采收率:
28.17
长期交易:
1 892 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
6.86
预期回报:
0.04 EUR
平均利润:
0.05 EUR
平均损失:
-0.04 EUR
最大连续失误:
25 (-0.80 EUR)
最大连续亏损:
-1.11 EUR (6)
每月增长:
1.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
2.46 EUR (0.12%)
相对跌幅:
结余:
0.12% (2.46 EUR)
净值:
6.63% (137.22 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CGC 436
IOVA 428
INO 414
BYND 281
CRON 135
RIOT 65
AUPH 33
BBD 29
VTRS 27
EC 17
VALE 14
NVAX 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CGC 10
IOVA 14
INO 9
BYND 19
CRON 4
RIOT 9
AUPH 5
BBD 1
VTRS 3
EC 2
VALE 2
NVAX 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CGC 3.8K
IOVA 5.4K
INO 4.6K
BYND 1.8K
CRON 1.9K
RIOT 5.5K
AUPH 2.3K
BBD 463
VTRS 1.4K
EC 765
VALE 825
NVAX 564
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.58 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 95
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +8.18 EUR
最大连续亏损: -0.80 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MonetaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

交易信号：针对医疗保健公司的盈利DCA策略

通过我们经过验证的交易信号，释放自动化交易的潜力，这些信号由我在MQL5市场上精心设计的 MT5专家顾问（EA） 提供支持。这些信号来源于我用自有资金投资的 真实公开交易账户 ，展示了我的策略在 Moneta Markets上的实时市场条件下的有效性。

为什么订阅我们的信号？

  • 经过验证的策略：我们的信号基于为医疗保健公司量身定制的复杂 美元成本平均法（DCA） 策略。该方法通过随时间平均分配头寸来系统性地管理风险，旨在利用市场波动，同时保持纪律严明的交易执行。
  • 真实结果，真实资金：与理论回测不同，这些信号来自我用自有资金进行交易的实时公开账户。您可以直接在MQL5平台上验证我们的结果的性能和透明度。
  • 医疗保健行业专注：我们的EA针对高潜力医疗保健公司，利用这一动态行业的市场趋势，寻求稳定的回报。
  • 自动化精度：由先进的MT5 EA提供支持，我们的信号以高精度生成，减少情绪偏差，并根据市场条件确保一致的执行。
  • Moneta Markets优势：我们的信号针对Moneta Markets进行了优化，受益于竞争性的点差和可靠的执行，提高交易效率。

信号的主要特点

  • 策略：利用DCA方法战略性地建立头寸，旨在降低医疗保健市场波动中的风险并抓住机会。
  • 透明度：所有交易都在可公开验证的账户上执行，展示实时性能并确保完全的责任制。
  • 定制化：信号来源于MQL5市场上可用的EA，允许订阅者根据需要探索相同的工具用于自己的交易。
  • 风险管理：采用止损和头寸规模调整技术来保护资本，尽管风险仍然存在（见下文免责声明）。

为什么信任我们的信号？

这不仅仅是一个信号服务——它展示了我对EA的信心。通过在公开账户上使用自有资金进行交易，我旨在证明我的策略的盈利能力和可靠性。您看到的结果是真实的、透明的，并在实时市场条件下实现。无论您是交易新手还是经验丰富的交易者，订阅这些信号为您提供了跟随专为医疗保健行业稳定性和增长设计的测试系统的机会。

风险免责声明

交易涉及重大风险，过去的表现不代表未来的结果。 提供的信号基于美元成本平均法策略，受到市场波动、经济变化和不可预见事件的影响，特别是在医疗保健行业。没有盈利的保证，您可能会损失部分或全部投资资本。在订阅任何交易信号之前，始终进行自己的研究，评估您的风险承受能力，并考虑咨询财务顾问。显示的性能反映了我的真实账户，但由于账户规模、经纪商条件或执行时间的差异，您的结果可能会有所不同。我对订阅者因遵循这些信号而产生的任何损失不承担责任。

立即加入！

准备好在医疗保健交易的激动人心的世界中跟随一个经过验证的策略？立即订阅我们的信号，体验我的MT5 EA的强大功能。访问我的 MQL5卖家简介，或在Moneta Markets 上注册账户，探索这些信号背后的EA，开始您的更智能交易之旅。


没有评论
2025.12.17 17:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 17:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 18:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 14:51
Share of trading days is too low
2025.10.08 14:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 11:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 11:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 10:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 10:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 10:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FJ UNIVERSE MM Healthcare Account
每月30 USD
3%
0
0
USD
2.1K
EUR
12
100%
1 892
83%
99%
6.86
0.04
EUR
7%
1:500
