- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CGC
|436
|IOVA
|428
|INO
|414
|BYND
|281
|CRON
|135
|RIOT
|65
|AUPH
|33
|BBD
|29
|VTRS
|27
|EC
|17
|VALE
|14
|NVAX
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CGC
|10
|IOVA
|14
|INO
|9
|BYND
|19
|CRON
|4
|RIOT
|9
|AUPH
|5
|BBD
|1
|VTRS
|3
|EC
|2
|VALE
|2
|NVAX
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CGC
|3.8K
|IOVA
|5.4K
|INO
|4.6K
|BYND
|1.8K
|CRON
|1.9K
|RIOT
|5.5K
|AUPH
|2.3K
|BBD
|463
|VTRS
|1.4K
|EC
|765
|VALE
|825
|NVAX
|564
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
トレーディングシグナル：ヘルスケア企業向けの収益性の高いDCA戦略
MQL5マーケットで提供されている、私が慎重に設計した MT5エキスパートアドバイザー（EA） による実証済みのトレーディングシグナルで、自動トレーディングの可能性を最大限に引き出しましょう。これらのシグナルは、私自身の資金で運用されている 実際の公開トレーディングアカウント から生成されており、 Moneta Marketsでのリアルタイム市場条件下での私の戦略の有効性を示しています。
なぜ私たちのシグナルを購読するのか？
- 実証済みの戦略：私たちのシグナルは、ヘルスケア企業向けにカスタマイズされた高度な ドルコスト平均法（DCA） 戦略に基づいています。このアプローチは、時間をかけてポジションを平均化することでリスクを体系的に管理し、市場のボラティリティを活用しながら規律ある取引実行を維持することを目指します。
- 本物の結果、本物の資金：理論的なバックテストとは異なり、これらのシグナルは私が自身の資金で運用している実際の公開アカウントから得られています。MQL5プラットフォーム上で直接、パフォーマンスと透明性を検証できます。
- ヘルスケアセクターに特化：私たちのEAは、高いポテンシャルを持つヘルスケア企業をターゲットにし、このダイナミックなセクターの市場トレンドを活用して安定したリターンを目指します。
- 自動化された精度：高度なMT5 EAによってサポートされる当シグナルは、感情的なバイアスを軽減し、市場状況に基づく一貫した実行を保証する高精度で生成されます。
- Moneta Marketsの利点：Moneta Markets向けに最適化された当シグナルは、競争力のあるスプレッドと信頼性の高い執行から恩恵を受け、トレーディング効率を向上させます。
シグナルの主な特徴
- 戦略：DCAアプローチを活用して戦略的にポジションを構築し、ボラティリティの高いヘルスケア市場でのリスク軽減と機会の獲得を目指します。
- 透明性：すべての取引は公開検証可能なアカウントで実行され、リアルタイムのパフォーマンスを完全な責任を持って示します。
- カスタマイズ性：シグナルはMQL5マーケットで利用可能なEAから生成されており、希望する購読者は同じツールを自身のトレーディングに活用できます。
- リスク管理：資本保護のためのストップロスやポジションサイズ調整技術を組み込んでいますが、リスクは依然として存在します（以下の免責事項を参照）。
なぜ私たちのシグナルを信頼するのか？
これは単なるシグナルサービスではありません—私のEAに対する自信の証明です。公開アカウントで自己資金を使ってトレーディングすることで、戦略の収益性と信頼性を証明することを目指しています。あなたが見る結果は本物で透明であり、リアルタイムの市場条件下で達成されています。トレーディング初心者でも経験豊富なトレーダーでも、これらのシグナルを購読することで、ヘルスケアセクターでの一貫性と成長を目指して設計されたテスト済みのシステムに従う機会が得られます。
リスク免責事項
トレーディングには重大なリスクが伴い、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。 提供されるシグナルはドルコスト平均法戦略に基づいており、特にヘルスケアセクターにおける市場のボラティリティ、経済的変化、予期せぬ出来事の影響を受けます。利益の保証はなく、投資した資本の一部または全部を失う可能性があります。トレーディングシグナルを購読する前に、常に独自の調査を行い、リスク許容度を評価し、ファイナンシャルアドバイザーに相談することを検討してください。表示されているパフォーマンスは私の実際のアカウントを反映していますが、アカウントサイズ、ブローカー条件、または実行タイミングの違いにより、結果は異なる場合があります。私はこれらのシグナルに従う購読者が被る損失について責任を負いません。
今すぐ参加！
ヘルスケアセクターのエキサイティングなトレーディングの世界で実証済みの戦略に従う準備はできていますか？今日、私たちのシグナルを購読して、MT5 EAの力を実際に見てください。私の MQL5セラープロフィールを訪れるか、Moneta Markets でアカウントを登録して、これらのシグナルの背後にあるEAを探索し、よりスマートなトレーディングへの旅を始めましょう。
