SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FJ UNIVERSE MM Healthcare Account
Frantisek Juris

FJ UNIVERSE MM Healthcare Account

Frantisek Juris
0 inceleme
0 / 0 USD
0%
MonetaMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
0.00 EUR
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 EUR (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 EUR
Ortalama kâr:
0.00 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Veri yok

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading Sinyalleri: Sağlık Şirketleri için Kârlı DCA Stratejisi

MQL5 Market’te mevcut olan, benim özenle tasarladığım  MT5 Uzman Danışmanları (EA)  tarafından desteklenen, kanıtlanmış trading sinyalleri ile otomatik tradingin potansiyelini ortaya çıkarın. Bu sinyaller, kendi sermayemle finanse edilen  gerçek ve halka açık bir trading hesabı  üzerinden üretiliyor ve  Moneta Markets üzerinde gerçek piyasa koşullarında stratejilerimin etkinliğini gösteriyor.

Neden sinyallerimize abone olmalısınız?

  • Kanıtlanmış Strateji: Sinyallerimiz, sağlık şirketleri için özel olarak uyarlanmış sofistike bir  Dolar Maliyet Ortalaması (DCA)  stratejisine dayanıyor. Bu yaklaşım, riski sistematik olarak yöneterek pozisyonları zaman içinde ortalama yaparak piyasa volatilitesinden yararlanmayı ve disiplinli işlem yürütmeyi hedefler.
  • Gerçek Sonuçlar, Gerçek Para: Teorik geriye dönük testlerden farklı olarak, bu sinyaller kendi sermayemle işlem yaptığım gerçek ve halka açık bir hesaptan geliyor. Performans ve şeffaflığımızı MQL5 platformunda doğrudan doğrulayabilirsiniz.
  • Sağlık Sektörüne Odaklanma: EA’larımız, yüksek potansiyelli sağlık şirketlerini hedef alarak bu dinamik sektördeki piyasa trendlerini kullanarak istikrarlı getiriler elde etmeyi amaçlar.
  • Otomatik Hassasiyet: Gelişmiş MT5 EA’ları tarafından desteklenen sinyallerimiz, duygusal önyargıları azaltarak ve piyasa koşullarına dayalı tutarlı yürütmeyi garanti ederek yüksek hassasiyetle üretilir.
  • Moneta Markets Avantajı: Moneta Markets için optimize edilmiş sinyallerimiz, rekabetçi spreadlerden ve güvenilir yürütmeden faydalanarak trading verimliliğini artırır.

Sinyallerin Temel Özellikleri

  • Strateji: DCA yaklaşımını kullanarak pozisyonları stratejik olarak inşa eder, volatil sağlık piyasalarında riskleri azaltmayı ve fırsatları yakalamayı hedefler.
  • Şeffaflık: Tüm işlemler, gerçek zamanlı performansı tam sorumlulukla gösteren halka açık bir şekilde doğrulanabilir bir hesapta yürütülür.
  • Özelleştirme: Sinyaller, MQL5 Market’te mevcut olan EA’lardan türetilir ve abonelerin isterlerse kendi tradingleri için aynı araçları keşfetmelerine olanak tanır.
  • Risk Yönetimi: Sermayeyi korumak için stop-loss ve pozisyon büyüklüğü ayarlama teknikleri içerir, ancak riskler devam eder (aşağıdaki sorumluluk reddi beyanına bakın).

Neden sinyallerimize güvenmelisiniz?

Bu sadece bir sinyal servisi değil; EA’larıma olan güvenimin bir göstergesidir. Kendi paramla halka açık bir hesapta işlem yaparak stratejilerimin kârlılığını ve güvenilirliğini kanıtlamayı hedefliyorum. Gördüğünüz sonuçlar gerçek, şeffaf ve gerçek piyasa koşullarında elde edilmiştir. İster tradingde yeni olun ister deneyimli bir trader, bu sinyallere abone olmak, sağlık sektöründe tutarlılık ve büyüme için tasarlanmış test edilmiş bir sistemi takip etme fırsatı sunar.

Risk Sorumluluk Reddi

Trading önemli riskler taşır ve geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.  Sağlanan sinyaller, Dolar Maliyet Ortalaması stratejisine dayalıdır ve özellikle sağlık sektöründe piyasa volatilitesi, ekonomik değişiklikler ve öngörülemeyen olaylardan etkilenir. Kâr garantisi yoktur ve yatırım yaptığınız sermayenin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz. Her zaman kendi araştırmanızı yapın, risk toleransınızı değerlendirin ve herhangi bir trading sinyaline abone olmadan önce bir finansal danışmana danışmayı düşünün. Gösterilen performans benim gerçek hesabıma dayanır, ancak hesap büyüklüğü, broker koşulları veya yürütme zamanlamasındaki farklılıklar nedeniyle sonuçlarınız değişebilir. Bu sinyalleri takip eden abonelerin maruz kaldığı kayıplardan sorumlu değilim.

Şimdi Katılın!

Sağlık sektöründe tradingin heyecan verici dünyasında kanıtlanmış bir stratejiyi takip etmeye hazır mısınız? Bugün sinyallerimize abone olun ve MT5 EA’larımın gücünü deneyimleyin.  MQL5 Satıcı Profilim’i ziyaret edin veya Moneta Markets ’te bir hesap açarak bu sinyallerin ardındaki EA’ları keşfedin ve daha akıllı trading yolculuğunuza başlayın.


İnceleme yok
2025.10.07 11:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 11:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 10:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 10:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 10:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol