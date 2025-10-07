SignaleKategorien
Frantisek Juris

FJ UNIVERSE MM Healthcare Account

Frantisek Juris
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 892
Gewinntrades:
1 582 (83.61%)
Verlusttrades:
310 (16.38%)
Bester Trade:
0.58 EUR
Schlechtester Trade:
-0.30 EUR
Bruttoprofit:
81.11 EUR (35 700 pips)
Bruttoverlust:
-11.82 EUR (6 247 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
215 (8.18 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.42 EUR (95)
Sharpe Ratio:
0.52
Trading-Aktivität:
99.43%
Max deposit load:
2.32%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
224
Durchschn. Haltezeit:
21 Tage
Erholungsfaktor:
28.17
Long-Positionen:
1 892 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
6.86
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.05 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.04 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-0.80 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.11 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
0.99%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
2.46 EUR (0.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.12% (2.46 EUR)
Kapital:
7.08% (146.54 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CGC 436
IOVA 428
INO 414
BYND 281
CRON 135
RIOT 65
AUPH 33
BBD 29
VTRS 27
EC 17
VALE 14
NVAX 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CGC 10
IOVA 14
INO 9
BYND 19
CRON 4
RIOT 9
AUPH 5
BBD 1
VTRS 3
EC 2
VALE 2
NVAX 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CGC 3.8K
IOVA 5.4K
INO 4.6K
BYND 1.8K
CRON 1.9K
RIOT 5.5K
AUPH 2.3K
BBD 463
VTRS 1.4K
EC 765
VALE 825
NVAX 564
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.58 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 95
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.18 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.80 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trading-Signale: Profitable DCA-Strategie für Gesundheitsunternehmen

Entfesseln Sie das Potenzial des automatisierten Tradings mit unseren bewährten Trading-Signalen, die von meinen sorgfältig entwickelten  MT5 Expert Advisors (EAs)  unterstützt werden, die auf dem MQL5-Marktplatz verfügbar sind. Diese Signale stammen aus einem  echten, öffentlichen Trading-Konto , das mit meinem eigenen Kapital finanziert ist und die Wirksamkeit meiner Strategien unter realen Marktbedingungen bei  Moneta Markets demonstriert.

Warum unsere Signale abonnieren?

  • Bewährte Strategie: Unsere Signale basieren auf einer ausgeklügelten  Dollar-Cost-Averaging (DCA) -Strategie, die speziell für Gesundheitsunternehmen angepasst ist. Dieser Ansatz verwaltet systematisch das Risiko, indem Positionen über die Zeit gemittelt werden, um die Marktvolatilität zu nutzen und gleichzeitig diszipliniertes Handeln zu gewährleisten.
  • Echte Ergebnisse, echtes Geld: Im Gegensatz zu theoretischen Backtests stammen diese Signale von einem echten, öffentlichen Konto, auf dem ich mit meinem eigenen Kapital handle. Sie können die Performance und Transparenz unserer Ergebnisse direkt auf der MQL5-Plattform überprüfen.
  • Fokus auf den Gesundheitssektor: Unsere EAs zielen auf Gesundheitsunternehmen mit hohem Potenzial ab und nutzen Markttrends in diesem dynamischen Sektor, um konsistente Renditen zu erzielen.
  • Automatisierte Präzision: Unterstützt durch fortschrittliche MT5-EAs werden unsere Signale mit Präzision generiert, wodurch emotionale Verzerrungen reduziert und eine konsistente Ausführung basierend auf Marktbedingungen sichergestellt wird.
  • Vorteil von Moneta Markets: Für Moneta Markets optimiert, profitieren unsere Signale von wettbewerbsfähigen Spreads und zuverlässiger Ausführung, was die Trading-Effizienz steigert.

Wichtige Merkmale der Signale

  • Strategie: Nutzt einen DCA-Ansatz, um Positionen strategisch aufzubauen, mit dem Ziel, Risiken in volatilen Gesundheitsmärkten zu minimieren und Chancen zu nutzen.
  • Transparenz: Alle Trades werden auf einem öffentlich überprüfbaren Konto ausgeführt, das die Echtzeit-Performance mit voller Verantwortlichkeit zeigt.
  • Anpassungsfähigkeit: Die Signale stammen von EAs, die auf dem MQL5-Marktplatz verfügbar sind, sodass Abonnenten dieselben Tools für ihr eigenes Trading erkunden können, wenn gewünscht.
  • Risikomanagement: Beinhaltet Stop-Loss- und Positionsgrößen-Techniken zum Schutz des Kapitals, obwohl Risiken bestehen bleiben (siehe Haftungsausschluss unten).

Warum unseren Signalen vertrauen?

Dies ist nicht nur ein Signal-Dienst – es ist ein Beweis meines Vertrauens in meine EAs. Durch das Handeln mit meinem eigenen Kapital auf einem öffentlichen Konto möchte ich die Profitabilität und Zuverlässigkeit meiner Strategien demonstrieren. Die Ergebnisse, die Sie sehen, sind echt, transparent und wurden unter realen Marktbedingungen erzielt. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, das Abonnieren dieser Signale bietet Ihnen die Möglichkeit, einem getesteten System zu folgen, das für Konsistenz und Wachstum im Gesundheitssektor entwickelt wurde.

Risikohinweis

Der Handel birgt erhebliche Risiken, und vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.  Die bereitgestellten Signale basieren auf der Dollar-Cost-Averaging-Strategie und sind Marktvolatilität, wirtschaftlichen Veränderungen und unvorhergesehenen Ereignissen ausgesetzt, insbesondere im Gesundheitssektor. Es gibt keine Gewinngarantie, und Sie könnten einen Teil oder das gesamte investierte Kapital verlieren. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bewerten Sie Ihre Risikotoleranz und ziehen Sie eine Beratung durch einen Finanzberater in Betracht, bevor Sie Trading-Signale abonnieren. Die angezeigte Performance spiegelt mein echtes Konto wider, aber Ihre Ergebnisse können aufgrund von Unterschieden in der Kontogröße, den Broker-Bedingungen oder dem Ausführungszeitpunkt variieren. Ich übernehme keine Haftung für Verluste, die Abonnenten durch das Folgen dieser Signale erleiden.

Jetzt beitreten!

Bereit, einer bewährten Strategie in der aufregenden Welt des Tradings im Gesundheitssektor zu folgen? Abonnieren Sie unsere Signale noch heute und erleben Sie die Leistung meiner MT5-EAs in Aktion. Besuchen Sie mein  MQL5-Verkäuferprofil, oder registrieren Sie ein Konto bei Moneta Markets , um die EAs hinter diesen Signalen zu erkunden und Ihre Reise zu einem intelligenteren Trading zu beginnen.


Keine Bewertungen
