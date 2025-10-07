SeñalesSecciones
FJ UNIVERSE MM Healthcare Account
FJ UNIVERSE MM Healthcare Account

Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 3%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 892
Transacciones Rentables:
1 582 (83.61%)
Transacciones Irrentables:
310 (16.38%)
Mejor transacción:
0.58 EUR
Peor transacción:
-0.30 EUR
Beneficio Bruto:
81.11 EUR (35 700 pips)
Pérdidas Brutas:
-11.82 EUR (6 247 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
215 (8.18 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
11.42 EUR (95)
Ratio de Sharpe:
0.52
Actividad comercial:
99.43%
Carga máxima del depósito:
2.32%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
224
Tiempo medio de espera:
21 días
Factor de Recuperación:
28.17
Transacciones Largas:
1 892 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
6.86
Beneficio Esperado:
0.04 EUR
Beneficio medio:
0.05 EUR
Pérdidas medias:
-0.04 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-0.80 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.11 EUR (6)
Crecimiento al mes:
0.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
2.46 EUR (0.12%)
Reducción relativa:
De balance:
0.12% (2.46 EUR)
De fondos:
7.08% (146.54 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CGC 436
IOVA 428
INO 414
BYND 281
CRON 135
RIOT 65
AUPH 33
BBD 29
VTRS 27
EC 17
VALE 14
NVAX 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CGC 10
IOVA 14
INO 9
BYND 19
CRON 4
RIOT 9
AUPH 5
BBD 1
VTRS 3
EC 2
VALE 2
NVAX 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CGC 3.8K
IOVA 5.4K
INO 4.6K
BYND 1.8K
CRON 1.9K
RIOT 5.5K
AUPH 2.3K
BBD 463
VTRS 1.4K
EC 765
VALE 825
NVAX 564
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.58 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 95
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +8.18 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.80 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Señales de Trading: Estrategia DCA Rentable para Empresas de Salud

Libera el potencial del trading automatizado con nuestras señales de trading probadas, impulsadas por mis  Asesores Expertos (EA) para MT5  cuidadosamente diseñados, disponibles en el Mercado MQL5. Estas señales se generan desde una  cuenta de trading pública y real  financiada con mi propio dinero, demostrando la efectividad de mis estrategias en condiciones de mercado reales en  Moneta Markets.

¿Por qué suscribirse a nuestras señales?

  • Estrategia comprobada: Nuestras señales se basan en una sofisticada estrategia de  Promedio de Costo en Dólares (DCA)  adaptada para empresas de salud. Este enfoque gestiona sistemáticamente el riesgo promediando posiciones a lo largo del tiempo, buscando capitalizar la volatilidad del mercado mientras mantiene una ejecución disciplinada de las operaciones.
  • Resultados reales, dinero real: A diferencia de las pruebas retrospectivas teóricas, estas señales provienen de una cuenta pública y real en la que opero con mi propio capital. Puedes verificar el rendimiento y la transparencia de nuestros resultados directamente en la plataforma MQL5.
  • Enfoque en el sector de la salud: Nuestros EA se centran en empresas de salud con alto potencial, aprovechando las tendencias del mercado en este sector dinámico para buscar retornos consistentes.
  • Precisión automatizada: Impulsadas por EA avanzados para MT5, nuestras señales se generan con precisión, reduciendo el sesgo emocional y asegurando una ejecución consistente basada en las condiciones del mercado.
  • Ventaja de Moneta Markets: Optimizadas para Moneta Markets, nuestras señales se benefician de diferenciales competitivos y una ejecución confiable, mejorando la eficiencia del trading.

Características clave de las señales

  • Estrategia: Utiliza un enfoque DCA para construir posiciones estratégicamente, buscando mitigar el riesgo y capturar oportunidades en mercados de salud volátiles.
  • Transparencia: Todas las operaciones se ejecutan en una cuenta verificable públicamente, mostrando el rendimiento en tiempo real con total responsabilidad.
  • Personalización: Las señales se derivan de EA disponibles en el Mercado MQL5, lo que permite a los suscriptores explorar las mismas herramientas para su propio trading si lo desean.
  • Gestión de riesgos: Incorpora técnicas de stop-loss y dimensionamiento de posiciones para proteger el capital, aunque los riesgos persisten (ver descargo de responsabilidad a continuación).

¿Por qué confiar en nuestras señales?

Esto no es solo un servicio de señales: es una demostración de confianza en mis EA. Al operar con mi propio dinero en una cuenta pública, busco demostrar la rentabilidad y fiabilidad de mis estrategias. Los resultados que ves son reales, transparentes y logrados en condiciones de mercado reales. Ya seas un principiante o un trader experimentado, suscribirte a estas señales te ofrece la oportunidad de seguir un sistema probado diseñado para la consistencia y el crecimiento en el sector de la salud.

Descargo de responsabilidad sobre riesgos

El trading conlleva riesgos significativos, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.  Las señales proporcionadas se basan en la estrategia de Promedio de Costo en Dólares y están sujetas a la volatilidad del mercado, cambios económicos y eventos imprevistos, particularmente en el sector de la salud. No hay garantía de ganancias, y podrías perder parte o la totalidad de tu capital invertido. Realiza siempre tu propia investigación, evalúa tu tolerancia al riesgo y considera consultar a un asesor financiero antes de suscribirte a cualquier señal de trading. El rendimiento mostrado refleja mi cuenta real, pero tus resultados pueden variar debido a diferencias en el tamaño de la cuenta, las condiciones del broker o el momento de ejecución. No me hago responsable de las pérdidas incurridas por los suscriptores que sigan estas señales.

¡Únete ahora!

¿Listo para seguir una estrategia comprobada en el emocionante mundo del trading en el sector de la salud? Suscríbete a nuestras señales hoy y descubre el poder de mis EA para MT5 en acción. Visita mi  perfil de vendedor en MQL5, o registra una cuenta en Moneta Markets  para explorar los EA detrás de estas señales y comenzar tu viaje hacia un trading más inteligente.


