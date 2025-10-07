- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CGC
|436
|IOVA
|428
|INO
|414
|BYND
|281
|CRON
|135
|RIOT
|65
|AUPH
|33
|BBD
|29
|VTRS
|27
|EC
|17
|VALE
|14
|NVAX
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CGC
|10
|IOVA
|14
|INO
|9
|BYND
|19
|CRON
|4
|RIOT
|9
|AUPH
|5
|BBD
|1
|VTRS
|3
|EC
|2
|VALE
|2
|NVAX
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CGC
|3.8K
|IOVA
|5.4K
|INO
|4.6K
|BYND
|1.8K
|CRON
|1.9K
|RIOT
|5.5K
|AUPH
|2.3K
|BBD
|463
|VTRS
|1.4K
|EC
|765
|VALE
|825
|NVAX
|564
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sinais de Trading: Estratégia DCA Lucrativa para Empresas de Saúde
Desbloqueie o potencial do trading automatizado com nossos sinais de trading comprovados, impulsionados pelos meus Consultores Especialistas (EAs) para MT5 cuidadosamente projetados, disponíveis no Mercado MQL5. Esses sinais são gerados a partir de uma conta de trading pública e real financiada com meu próprio dinheiro, demonstrando a eficácia das minhas estratégias em condições de mercado reais na Moneta Markets.
Por que se inscrever nos nossos sinais?
- Estratégia comprovada: Nossos sinais são baseados em uma sofisticada estratégia de Média de Custo em Dólar (DCA) adaptada para empresas de saúde. Essa abordagem gerencia sistematicamente o risco, distribuindo posições ao longo do tempo, buscando capitalizar a volatilidade do mercado enquanto mantém uma execução disciplinada das operações.
- Resultados reais, dinheiro real: Diferentemente de backtests teóricos, esses sinais vêm de uma conta pública e real onde eu opero com meu próprio capital. Você pode verificar o desempenho e a transparência dos nossos resultados diretamente na plataforma MQL5.
- Foco no setor de saúde: Nossos EAs têm como alvo empresas de saúde com alto potencial, aproveitando as tendências do mercado neste setor dinâmico para buscar retornos consistentes.
- Precisão automatizada: Impulsionados por EAs avançados para MT5, nossos sinais são gerados com precisão, reduzindo vieses emocionais e garantindo uma execução consistente com base nas condições do mercado.
- Vantagem da Moneta Markets: Otimizados para a Moneta Markets, nossos sinais se beneficiam de spreads competitivos e execução confiável, aumentando a eficiência do trading.
Principais características dos sinais
- Estratégia: Utiliza uma abordagem DCA para construir posições estrategicamente, buscando mitigar riscos e capturar oportunidades em mercados de saúde voláteis.
- Transparência: Todas as operações são executadas em uma conta verificável publicamente, exibindo o desempenho em tempo real com total responsabilidade.
- Personalização: Os sinais são derivados de EAs disponíveis no Mercado MQL5, permitindo que os assinantes explorem as mesmas ferramentas para seu próprio trading, se desejarem.
- Gestão de riscos: Incorpora técnicas de stop-loss e dimensionamento de posições para proteger o capital, embora os riscos permaneçam (veja a isenção de responsabilidade abaixo).
Por que confiar nos nossos sinais?
Este não é apenas um serviço de sinais — é uma demonstração de confiança nos meus EAs. Ao operar com meu próprio dinheiro em uma conta pública, busco provar a lucratividade e confiabilidade das minhas estratégias. Os resultados que você vê são reais, transparentes e alcançados em condições de mercado reais. Seja você um iniciante ou um trader experiente, assinar esses sinais oferece a oportunidade de seguir um sistema testado projetado para consistência e crescimento no setor de saúde.
Isenção de responsabilidade sobre riscos
O trading envolve riscos significativos, e o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os sinais fornecidos são baseados na estratégia de Média de Custo em Dólar e estão sujeitos à volatilidade do mercado, mudanças econômicas e eventos imprevistos, particularmente no setor de saúde. Não há garantia de lucros, e você pode perder parte ou todo o capital investido. Realize sempre sua própria pesquisa, avalie sua tolerância ao risco e considere consultar um consultor financeiro antes de assinar quaisquer sinais de trading. O desempenho mostrado reflete minha conta real, mas seus resultados podem variar devido a diferenças no tamanho da conta, condições do corretor ou tempo de execução. Não sou responsável por quaisquer perdas incorridas pelos assinantes que seguem esses sinais.
Junte-se agora!
Pronto para seguir uma estratégia comprovada no excitante mundo do trading no setor de saúde? Assine nossos sinais hoje e veja o poder dos meus EAs para MT5 em ação. Visite meu perfil de vendedor no MQL5, ou registre uma conta na Moneta Markets para explorar os EAs por trás desses sinais e iniciar sua jornada rumo a um trading mais inteligente.
USD
EUR
EUR