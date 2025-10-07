SinaisSeções
FJ UNIVERSE MM Healthcare Account
Frantisek Juris

FJ UNIVERSE MM Healthcare Account

Frantisek Juris
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 3%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 892
Negociações com lucro:
1 582 (83.61%)
Negociações com perda:
310 (16.38%)
Melhor negociação:
0.58 EUR
Pior negociação:
-0.30 EUR
Lucro bruto:
81.11 EUR (35 700 pips)
Perda bruta:
-11.82 EUR (6 247 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
215 (8.18 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
11.42 EUR (95)
Índice de Sharpe:
0.52
Atividade de negociação:
99.43%
Depósito máximo carregado:
2.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
224
Tempo médio de espera:
21 dias
Fator de recuperação:
28.17
Negociações longas:
1 892 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
6.86
Valor esperado:
0.04 EUR
Lucro médio:
0.05 EUR
Perda média:
-0.04 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-0.80 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1.11 EUR (6)
Crescimento mensal:
0.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
2.46 EUR (0.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.12% (2.46 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.08% (146.54 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CGC 436
IOVA 428
INO 414
BYND 281
CRON 135
RIOT 65
AUPH 33
BBD 29
VTRS 27
EC 17
VALE 14
NVAX 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CGC 10
IOVA 14
INO 9
BYND 19
CRON 4
RIOT 9
AUPH 5
BBD 1
VTRS 3
EC 2
VALE 2
NVAX 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CGC 3.8K
IOVA 5.4K
INO 4.6K
BYND 1.8K
CRON 1.9K
RIOT 5.5K
AUPH 2.3K
BBD 463
VTRS 1.4K
EC 765
VALE 825
NVAX 564
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.58 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 95
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +8.18 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.80 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sinais de Trading: Estratégia DCA Lucrativa para Empresas de Saúde

Desbloqueie o potencial do trading automatizado com nossos sinais de trading comprovados, impulsionados pelos meus  Consultores Especialistas (EAs) para MT5  cuidadosamente projetados, disponíveis no Mercado MQL5. Esses sinais são gerados a partir de uma  conta de trading pública e real  financiada com meu próprio dinheiro, demonstrando a eficácia das minhas estratégias em condições de mercado reais na  Moneta Markets.

Por que se inscrever nos nossos sinais?

  • Estratégia comprovada: Nossos sinais são baseados em uma sofisticada estratégia de  Média de Custo em Dólar (DCA)  adaptada para empresas de saúde. Essa abordagem gerencia sistematicamente o risco, distribuindo posições ao longo do tempo, buscando capitalizar a volatilidade do mercado enquanto mantém uma execução disciplinada das operações.
  • Resultados reais, dinheiro real: Diferentemente de backtests teóricos, esses sinais vêm de uma conta pública e real onde eu opero com meu próprio capital. Você pode verificar o desempenho e a transparência dos nossos resultados diretamente na plataforma MQL5.
  • Foco no setor de saúde: Nossos EAs têm como alvo empresas de saúde com alto potencial, aproveitando as tendências do mercado neste setor dinâmico para buscar retornos consistentes.
  • Precisão automatizada: Impulsionados por EAs avançados para MT5, nossos sinais são gerados com precisão, reduzindo vieses emocionais e garantindo uma execução consistente com base nas condições do mercado.
  • Vantagem da Moneta Markets: Otimizados para a Moneta Markets, nossos sinais se beneficiam de spreads competitivos e execução confiável, aumentando a eficiência do trading.

Principais características dos sinais

  • Estratégia: Utiliza uma abordagem DCA para construir posições estrategicamente, buscando mitigar riscos e capturar oportunidades em mercados de saúde voláteis.
  • Transparência: Todas as operações são executadas em uma conta verificável publicamente, exibindo o desempenho em tempo real com total responsabilidade.
  • Personalização: Os sinais são derivados de EAs disponíveis no Mercado MQL5, permitindo que os assinantes explorem as mesmas ferramentas para seu próprio trading, se desejarem.
  • Gestão de riscos: Incorpora técnicas de stop-loss e dimensionamento de posições para proteger o capital, embora os riscos permaneçam (veja a isenção de responsabilidade abaixo).

Por que confiar nos nossos sinais?

Este não é apenas um serviço de sinais — é uma demonstração de confiança nos meus EAs. Ao operar com meu próprio dinheiro em uma conta pública, busco provar a lucratividade e confiabilidade das minhas estratégias. Os resultados que você vê são reais, transparentes e alcançados em condições de mercado reais. Seja você um iniciante ou um trader experiente, assinar esses sinais oferece a oportunidade de seguir um sistema testado projetado para consistência e crescimento no setor de saúde.

Isenção de responsabilidade sobre riscos

O trading envolve riscos significativos, e o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.  Os sinais fornecidos são baseados na estratégia de Média de Custo em Dólar e estão sujeitos à volatilidade do mercado, mudanças econômicas e eventos imprevistos, particularmente no setor de saúde. Não há garantia de lucros, e você pode perder parte ou todo o capital investido. Realize sempre sua própria pesquisa, avalie sua tolerância ao risco e considere consultar um consultor financeiro antes de assinar quaisquer sinais de trading. O desempenho mostrado reflete minha conta real, mas seus resultados podem variar devido a diferenças no tamanho da conta, condições do corretor ou tempo de execução. Não sou responsável por quaisquer perdas incorridas pelos assinantes que seguem esses sinais.

Junte-se agora!

Pronto para seguir uma estratégia comprovada no excitante mundo do trading no setor de saúde? Assine nossos sinais hoje e veja o poder dos meus EAs para MT5 em ação. Visite meu  perfil de vendedor no MQL5, ou registre uma conta na Moneta Markets  para explorar os EAs por trás desses sinais e iniciar sua jornada rumo a um trading mais inteligente.


Sem comentários
2025.12.26 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 17:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 17:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 17:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 18:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 14:51
Share of trading days is too low
2025.10.08 14:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 11:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 11:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 10:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 10:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 10:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FJ UNIVERSE MM Healthcare Account
30 USD por mês
3%
0
0
USD
2.1K
EUR
12
100%
1 892
83%
99%
6.86
0.04
EUR
7%
1:500
