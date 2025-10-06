- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
427
Прибыльных трейдов:
317 (74.23%)
Убыточных трейдов:
110 (25.76%)
Лучший трейд:
18.67 USD
Худший трейд:
-6.79 USD
Общая прибыль:
238.74 USD (23 522 pips)
Общий убыток:
-138.24 USD (15 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
59 (44.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.46 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
23.92%
Макс. загрузка депозита:
53.36%
Последний трейд:
17 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
163 (38.17%)
Коротких трейдов:
264 (61.83%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
0.75 USD
Средний убыток:
-1.26 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-34.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.34 USD (23)
Прирост в месяц:
-1.57%
Годовой прогноз:
-20.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
62.23 USD (2.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.98% (62.23 USD)
По эквити:
6.67% (133.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|342
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|21
|EURJPY
|9
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|2
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|126
|GBPUSD
|-51
|EURUSD
|13
|EURJPY
|6
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-5.1K
|EURUSD
|298
|EURJPY
|868
|USDCAD
|51
|AUDUSD
|26
|GBPAUD
|258
|AUDCAD
|204
|EURCAD
|31
|EURAUD
|46
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.67 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +44.38 USD
Макс. убыток в серии: -34.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.67 × 6
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
11
0%
427
74%
24%
1.72
0.24
USD
USD
7%
1:100