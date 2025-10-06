СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MachineGoBrrrr
Stephen Connell

MachineGoBrrrr

Stephen Connell
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
427
Прибыльных трейдов:
317 (74.23%)
Убыточных трейдов:
110 (25.76%)
Лучший трейд:
18.67 USD
Худший трейд:
-6.79 USD
Общая прибыль:
238.74 USD (23 522 pips)
Общий убыток:
-138.24 USD (15 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
59 (44.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.46 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
23.92%
Макс. загрузка депозита:
53.36%
Последний трейд:
17 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
163 (38.17%)
Коротких трейдов:
264 (61.83%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
0.75 USD
Средний убыток:
-1.26 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-34.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.34 USD (23)
Прирост в месяц:
-1.57%
Годовой прогноз:
-20.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
62.23 USD (2.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.98% (62.23 USD)
По эквити:
6.67% (133.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 342
GBPUSD 45
EURUSD 21
EURJPY 9
USDCAD 2
AUDUSD 2
GBPAUD 2
AUDCAD 2
EURCAD 1
EURAUD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 126
GBPUSD -51
EURUSD 13
EURJPY 6
USDCAD 2
AUDUSD 0
GBPAUD 2
AUDCAD 1
EURCAD 1
EURAUD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 12K
GBPUSD -5.1K
EURUSD 298
EURJPY 868
USDCAD 51
AUDUSD 26
GBPAUD 258
AUDCAD 204
EURCAD 31
EURAUD 46
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.67 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +44.38 USD
Макс. убыток в серии: -34.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Forex.com-Live 536
0.00 × 16
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
Нет отзывов
2025.12.14 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 11:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 14:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 03:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 22:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 16:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 08:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 01:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 02:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.