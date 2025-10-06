SignaleKategorien
Stephen Connell

MachineGoBrrrr

Stephen Connell
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
427
Gewinntrades:
317 (74.23%)
Verlusttrades:
110 (25.76%)
Bester Trade:
18.67 USD
Schlechtester Trade:
-6.79 USD
Bruttoprofit:
238.74 USD (23 522 pips)
Bruttoverlust:
-138.24 USD (15 044 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
59 (44.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
52.46 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
23.92%
Max deposit load:
53.36%
Letzter Trade:
21 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
1.61
Long-Positionen:
163 (38.17%)
Short-Positionen:
264 (61.83%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-34.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.34 USD (23)
Wachstum pro Monat :
-1.57%
Jahresprognose:
-20.23%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
62.23 USD (2.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.98% (62.23 USD)
Kapital:
6.67% (133.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 342
GBPUSD 45
EURUSD 21
EURJPY 9
USDCAD 2
AUDUSD 2
GBPAUD 2
AUDCAD 2
EURCAD 1
EURAUD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 126
GBPUSD -51
EURUSD 13
EURJPY 6
USDCAD 2
AUDUSD 0
GBPAUD 2
AUDCAD 1
EURCAD 1
EURAUD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 12K
GBPUSD -5.1K
EURUSD 298
EURJPY 868
USDCAD 51
AUDUSD 26
GBPAUD 258
AUDCAD 204
EURCAD 31
EURAUD 46
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.67 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Forex.com-Live 536" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Forex.com-Live 536
0.00 × 16
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
Keine Bewertungen
2025.12.14 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 11:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 14:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 03:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 22:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 16:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 08:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 01:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 02:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
