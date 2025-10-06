- Wachstum
Trades insgesamt:
427
Gewinntrades:
317 (74.23%)
Verlusttrades:
110 (25.76%)
Bester Trade:
18.67 USD
Schlechtester Trade:
-6.79 USD
Bruttoprofit:
238.74 USD (23 522 pips)
Bruttoverlust:
-138.24 USD (15 044 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
59 (44.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
52.46 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
23.92%
Max deposit load:
53.36%
Letzter Trade:
21 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
1.61
Long-Positionen:
163 (38.17%)
Short-Positionen:
264 (61.83%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-34.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.34 USD (23)
Wachstum pro Monat :
-1.57%
Jahresprognose:
-20.23%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
62.23 USD (2.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.98% (62.23 USD)
Kapital:
6.67% (133.88 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|342
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|21
|EURJPY
|9
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|2
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|126
|GBPUSD
|-51
|EURUSD
|13
|EURJPY
|6
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|0
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-5.1K
|EURUSD
|298
|EURJPY
|868
|USDCAD
|51
|AUDUSD
|26
|GBPAUD
|258
|AUDCAD
|204
|EURCAD
|31
|EURAUD
|46
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18.67 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.34 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Forex.com-Live 536" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
