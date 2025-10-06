SinyallerBölümler
HunterBidensPC

Stephen Scott Connell
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
28 (71.79%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (28.21%)
En iyi işlem:
2.14 USD
En kötü işlem:
-0.89 USD
Brüt kâr:
14.99 USD (1 935 pips)
Brüt zarar:
-3.56 USD (524 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (6.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.69 USD (11)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
6.08
Alış işlemleri:
21 (53.85%)
Satış işlemleri:
18 (46.15%)
Kâr faktörü:
4.21
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
0.54 USD
Ortalama zarar:
-0.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.88 USD (5)
Aylık büyüme:
0.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.88 USD (0.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 37
USDCAD 1
EURJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 10
USDCAD 2
EURJPY -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.5K
USDCAD 19
EURJPY -132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.14 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +6.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Forex.com-Live 536
0.00 × 3
İnceleme yok
2025.10.06 02:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
