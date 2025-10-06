- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
427
利益トレード:
317 (74.23%)
損失トレード:
110 (25.76%)
ベストトレード:
18.67 USD
最悪のトレード:
-6.79 USD
総利益:
238.74 USD (23 522 pips)
総損失:
-138.24 USD (15 044 pips)
最大連続の勝ち:
59 (44.38 USD)
最大連続利益:
52.46 USD (10)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
23.92%
最大入金額:
53.36%
最近のトレード:
20 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
1.61
長いトレード:
163 (38.17%)
短いトレード:
264 (61.83%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
0.24 USD
平均利益:
0.75 USD
平均損失:
-1.26 USD
最大連続の負け:
23 (-34.34 USD)
最大連続損失:
-34.34 USD (23)
月間成長:
-1.57%
年間予想:
-20.23%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
62.23 USD (2.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.98% (62.23 USD)
エクイティによる:
6.67% (133.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|342
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|21
|EURJPY
|9
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|2
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|126
|GBPUSD
|-51
|EURUSD
|13
|EURJPY
|6
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-5.1K
|EURUSD
|298
|EURJPY
|868
|USDCAD
|51
|AUDUSD
|26
|GBPAUD
|258
|AUDCAD
|204
|EURCAD
|31
|EURAUD
|46
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.67 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +44.38 USD
最大連続損失: -34.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Forex.com-Live 536"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Forex.com-Live 536
|0.00 × 16
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
Exness-MT5Real31
|1.67 × 6
レビューなし
