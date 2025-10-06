シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MachineGoBrrrr
Stephen Connell

MachineGoBrrrr

Stephen Connell
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
Forex.com-Live 536
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
427
利益トレード:
317 (74.23%)
損失トレード:
110 (25.76%)
ベストトレード:
18.67 USD
最悪のトレード:
-6.79 USD
総利益:
238.74 USD (23 522 pips)
総損失:
-138.24 USD (15 044 pips)
最大連続の勝ち:
59 (44.38 USD)
最大連続利益:
52.46 USD (10)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
23.92%
最大入金額:
53.36%
最近のトレード:
20 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
1.61
長いトレード:
163 (38.17%)
短いトレード:
264 (61.83%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
0.24 USD
平均利益:
0.75 USD
平均損失:
-1.26 USD
最大連続の負け:
23 (-34.34 USD)
最大連続損失:
-34.34 USD (23)
月間成長:
-1.57%
年間予想:
-20.23%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
62.23 USD (2.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.98% (62.23 USD)
エクイティによる:
6.67% (133.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 342
GBPUSD 45
EURUSD 21
EURJPY 9
USDCAD 2
AUDUSD 2
GBPAUD 2
AUDCAD 2
EURCAD 1
EURAUD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 126
GBPUSD -51
EURUSD 13
EURJPY 6
USDCAD 2
AUDUSD 0
GBPAUD 2
AUDCAD 1
EURCAD 1
EURAUD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 12K
GBPUSD -5.1K
EURUSD 298
EURJPY 868
USDCAD 51
AUDUSD 26
GBPAUD 258
AUDCAD 204
EURCAD 31
EURAUD 46
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.67 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +44.38 USD
最大連続損失: -34.34 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Forex.com-Live 536"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Forex.com-Live 536
0.00 × 16
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
レビューなし
2025.12.14 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 11:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 14:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 03:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 22:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 16:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 08:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 01:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 02:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
