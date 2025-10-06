SeñalesSecciones
Stephen Connell

MachineGoBrrrr

Stephen Connell
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 4%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
427
Transacciones Rentables:
317 (74.23%)
Transacciones Irrentables:
110 (25.76%)
Mejor transacción:
18.67 USD
Peor transacción:
-6.79 USD
Beneficio Bruto:
238.74 USD (23 522 pips)
Pérdidas Brutas:
-138.24 USD (15 044 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
59 (44.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
52.46 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
23.92%
Carga máxima del depósito:
53.36%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
1.61
Transacciones Largas:
163 (38.17%)
Transacciones Cortas:
264 (61.83%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
0.75 USD
Pérdidas medias:
-1.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-34.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.34 USD (23)
Crecimiento al mes:
-1.57%
Pronóstico anual:
-20.23%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
62.23 USD (2.88%)
Reducción relativa:
De balance:
1.98% (62.23 USD)
De fondos:
6.67% (133.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 342
GBPUSD 45
EURUSD 21
EURJPY 9
USDCAD 2
AUDUSD 2
GBPAUD 2
AUDCAD 2
EURCAD 1
EURAUD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 126
GBPUSD -51
EURUSD 13
EURJPY 6
USDCAD 2
AUDUSD 0
GBPAUD 2
AUDCAD 1
EURCAD 1
EURAUD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 12K
GBPUSD -5.1K
EURUSD 298
EURJPY 868
USDCAD 51
AUDUSD 26
GBPAUD 258
AUDCAD 204
EURCAD 31
EURAUD 46
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.67 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +44.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Forex.com-Live 536" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Forex.com-Live 536
0.00 × 16
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
2025.12.14 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 11:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 14:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 03:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 22:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 16:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 08:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 01:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 02:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MachineGoBrrrr
30 USD al mes
4%
0
0
USD
1.6K
USD
11
0%
427
74%
24%
1.72
0.24
USD
7%
1:100
