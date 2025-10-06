- Incremento
Total de Trades:
427
Transacciones Rentables:
317 (74.23%)
Transacciones Irrentables:
110 (25.76%)
Mejor transacción:
18.67 USD
Peor transacción:
-6.79 USD
Beneficio Bruto:
238.74 USD (23 522 pips)
Pérdidas Brutas:
-138.24 USD (15 044 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
59 (44.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
52.46 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
23.92%
Carga máxima del depósito:
53.36%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
1.61
Transacciones Largas:
163 (38.17%)
Transacciones Cortas:
264 (61.83%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
0.75 USD
Pérdidas medias:
-1.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-34.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.34 USD (23)
Crecimiento al mes:
-1.57%
Pronóstico anual:
-20.23%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
62.23 USD (2.88%)
Reducción relativa:
De balance:
1.98% (62.23 USD)
De fondos:
6.67% (133.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|342
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|21
|EURJPY
|9
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|2
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|126
|GBPUSD
|-51
|EURUSD
|13
|EURJPY
|6
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-5.1K
|EURUSD
|298
|EURJPY
|868
|USDCAD
|51
|AUDUSD
|26
|GBPAUD
|258
|AUDCAD
|204
|EURCAD
|31
|EURAUD
|46
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +18.67 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +44.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.34 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Forex.com-Live 536" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.67 × 6
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
11
0%
427
74%
24%
1.72
0.24
USD
USD
7%
1:100