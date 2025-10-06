- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
427
盈利交易:
317 (74.23%)
亏损交易:
110 (25.76%)
最好交易:
18.67 USD
最差交易:
-6.79 USD
毛利:
238.74 USD (23 522 pips)
毛利亏损:
-138.24 USD (15 044 pips)
最大连续赢利:
59 (44.38 USD)
最大连续盈利:
52.46 USD (10)
夏普比率:
0.15
交易活动:
23.92%
最大入金加载:
53.36%
最近交易:
18 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.61
长期交易:
163 (38.17%)
短期交易:
264 (61.83%)
利润因子:
1.73
预期回报:
0.24 USD
平均利润:
0.75 USD
平均损失:
-1.26 USD
最大连续失误:
23 (-34.34 USD)
最大连续亏损:
-34.34 USD (23)
每月增长:
-1.57%
年度预测:
-20.23%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
62.23 USD (2.88%)
相对跌幅:
结余:
1.98% (62.23 USD)
净值:
6.67% (133.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|342
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|21
|EURJPY
|9
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|2
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|126
|GBPUSD
|-51
|EURUSD
|13
|EURJPY
|6
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-5.1K
|EURUSD
|298
|EURJPY
|868
|USDCAD
|51
|AUDUSD
|26
|GBPAUD
|258
|AUDCAD
|204
|EURCAD
|31
|EURAUD
|46
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.67 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +44.38 USD
最大连续亏损: -34.34 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
11
0%
427
74%
24%
1.72
0.24
USD
USD
7%
1:100