- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
427
Negociações com lucro:
317 (74.23%)
Negociações com perda:
110 (25.76%)
Melhor negociação:
18.67 USD
Pior negociação:
-6.79 USD
Lucro bruto:
238.74 USD (23 522 pips)
Perda bruta:
-138.24 USD (15 044 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
59 (44.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
52.46 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
23.92%
Depósito máximo carregado:
53.36%
Último negócio:
20 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
163 (38.17%)
Negociações curtas:
264 (61.83%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
0.75 USD
Perda média:
-1.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-34.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.34 USD (23)
Crescimento mensal:
-1.57%
Previsão anual:
-20.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
62.23 USD (2.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.98% (62.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.67% (133.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|342
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|21
|EURJPY
|9
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|2
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|126
|GBPUSD
|-51
|EURUSD
|13
|EURJPY
|6
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-5.1K
|EURUSD
|298
|EURJPY
|868
|USDCAD
|51
|AUDUSD
|26
|GBPAUD
|258
|AUDCAD
|204
|EURCAD
|31
|EURAUD
|46
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.67 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +44.38 USD
Máxima perda consecutiva: -34.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Forex.com-Live 536" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real38
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.67 × 6
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
11
0%
427
74%
24%
1.72
0.24
USD
USD
7%
1:100