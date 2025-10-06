SinaisSeções
Stephen Connell

MachineGoBrrrr

Stephen Connell
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 4%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
427
Negociações com lucro:
317 (74.23%)
Negociações com perda:
110 (25.76%)
Melhor negociação:
18.67 USD
Pior negociação:
-6.79 USD
Lucro bruto:
238.74 USD (23 522 pips)
Perda bruta:
-138.24 USD (15 044 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
59 (44.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
52.46 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
23.92%
Depósito máximo carregado:
53.36%
Último negócio:
20 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
163 (38.17%)
Negociações curtas:
264 (61.83%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
0.75 USD
Perda média:
-1.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-34.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.34 USD (23)
Crescimento mensal:
-1.57%
Previsão anual:
-20.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
62.23 USD (2.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.98% (62.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.67% (133.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 342
GBPUSD 45
EURUSD 21
EURJPY 9
USDCAD 2
AUDUSD 2
GBPAUD 2
AUDCAD 2
EURCAD 1
EURAUD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 126
GBPUSD -51
EURUSD 13
EURJPY 6
USDCAD 2
AUDUSD 0
GBPAUD 2
AUDCAD 1
EURCAD 1
EURAUD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 12K
GBPUSD -5.1K
EURUSD 298
EURJPY 868
USDCAD 51
AUDUSD 26
GBPAUD 258
AUDCAD 204
EURCAD 31
EURAUD 46
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.67 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +44.38 USD
Máxima perda consecutiva: -34.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Forex.com-Live 536" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Forex.com-Live 536
0.00 × 16
Exness-MT5Real38
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.67 × 6
Sem comentários
2025.12.14 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 11:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 14:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 03:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 22:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 16:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 08:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 01:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 02:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MachineGoBrrrr
30 USD por mês
4%
0
0
USD
1.6K
USD
11
0%
427
74%
24%
1.72
0.24
USD
7%
1:100
Copiar

