Stephen Scott Connell

HunterBidensPC

Stephen Scott Connell
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
28 (71.79%)
Loss Trade:
11 (28.21%)
Best Trade:
2.14 USD
Worst Trade:
-0.89 USD
Profitto lordo:
14.99 USD (1 935 pips)
Perdita lorda:
-3.56 USD (524 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (6.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.69 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
6.08
Long Trade:
21 (53.85%)
Short Trade:
18 (46.15%)
Fattore di profitto:
4.21
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
0.54 USD
Perdita media:
-0.32 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.88 USD (5)
Crescita mensile:
0.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.88 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 37
USDCAD 1
EURJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 10
USDCAD 2
EURJPY -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.5K
USDCAD 19
EURJPY -132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.14 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Forex.com-Live 536
0.00 × 3
Non ci sono recensioni
2025.10.06 02:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
