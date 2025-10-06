- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
28 (71.79%)
Loss Trade:
11 (28.21%)
Best Trade:
2.14 USD
Worst Trade:
-0.89 USD
Profitto lordo:
14.99 USD (1 935 pips)
Perdita lorda:
-3.56 USD (524 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (6.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.69 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
6.08
Long Trade:
21 (53.85%)
Short Trade:
18 (46.15%)
Fattore di profitto:
4.21
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
0.54 USD
Perdita media:
-0.32 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.88 USD (5)
Crescita mensile:
0.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.88 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|37
|USDCAD
|1
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|10
|USDCAD
|2
|EURJPY
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.5K
|USDCAD
|19
|EURJPY
|-132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.14 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
