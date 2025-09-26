- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
639
Прибыльных трейдов:
530 (82.94%)
Убыточных трейдов:
109 (17.06%)
Лучший трейд:
202.23 USD
Худший трейд:
-195.17 USD
Общая прибыль:
4 104.89 USD (5 726 840 pips)
Общий убыток:
-2 125.56 USD (1 173 737 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (81.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
672.54 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
27.57%
Макс. загрузка депозита:
42.58%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
6.83
Длинных трейдов:
438 (68.54%)
Коротких трейдов:
201 (31.46%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
3.10 USD
Средняя прибыль:
7.75 USD
Средний убыток:
-19.50 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-9.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-199.06 USD (5)
Прирост в месяц:
133.22%
Годовой прогноз:
1 616.34%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
72.34 USD
Максимальная:
289.83 USD (37.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.41% (289.83 USD)
По эквити:
44.31% (364.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|516
|GBPUSD
|84
|AUDCAD
|15
|EURUSD
|9
|NZDCHF
|5
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPUSD
|-1
|AUDCAD
|26
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|9
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|-8
|BTCUSD
|6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|351K
|GBPUSD
|-213
|AUDCAD
|1.1K
|EURUSD
|342
|NZDCHF
|389
|AUDUSD
|-426
|USDJPY
|-1.2K
|BTCUSD
|-4.6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +202.23 USD
Худший трейд: -195 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +81.70 USD
Макс. убыток в серии: -9.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PhillipNova-Server
|0.00 × 5
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 7
|
DNAMarkets-Real
|0.00 × 19
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 86
|
FairForex-LIVE
|0.00 × 49
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 5
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 2
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
AFCLive-Server
|0.00 × 2
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 6
|
Inzo-Live
|0.00 × 5
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 317
|
EuroTradeGlobal-Server-1
|0.00 × 5
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-Pro
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
HFMarketsMENA-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 10
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 2
|
4xCube-MT5
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM MT5 Live
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
566%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
21
93%
639
82%
28%
1.93
3.10
USD
USD
44%
1:500