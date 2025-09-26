СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ONE 300 a 10k
Ferran Lopez Navarro

ONE 300 a 10k

Ferran Lopez Navarro
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 566%
Weltrade-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
639
Прибыльных трейдов:
530 (82.94%)
Убыточных трейдов:
109 (17.06%)
Лучший трейд:
202.23 USD
Худший трейд:
-195.17 USD
Общая прибыль:
4 104.89 USD (5 726 840 pips)
Общий убыток:
-2 125.56 USD (1 173 737 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (81.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
672.54 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
27.57%
Макс. загрузка депозита:
42.58%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
6.83
Длинных трейдов:
438 (68.54%)
Коротких трейдов:
201 (31.46%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
3.10 USD
Средняя прибыль:
7.75 USD
Средний убыток:
-19.50 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-9.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-199.06 USD (5)
Прирост в месяц:
133.22%
Годовой прогноз:
1 616.34%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
72.34 USD
Максимальная:
289.83 USD (37.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.41% (289.83 USD)
По эквити:
44.31% (364.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 516
GBPUSD 84
AUDCAD 15
EURUSD 9
NZDCHF 5
AUDUSD 4
USDJPY 2
BTCUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.9K
GBPUSD -1
AUDCAD 26
EURUSD 10
NZDCHF 9
AUDUSD 2
USDJPY -8
BTCUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 351K
GBPUSD -213
AUDCAD 1.1K
EURUSD 342
NZDCHF 389
AUDUSD -426
USDJPY -1.2K
BTCUSD -4.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +202.23 USD
Худший трейд: -195 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +81.70 USD
Макс. убыток в серии: -9.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PhillipNova-Server
0.00 × 5
AxenBroker-Live
0.00 × 7
DNAMarkets-Real
0.00 × 19
tegasFX-Main-UK
0.00 × 86
FairForex-LIVE
0.00 × 49
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 5
StriforLtd-Live
0.00 × 2
DerivSVG-Server
0.00 × 15
AFCLive-Server
0.00 × 2
Deriv-Server-02
0.00 × 20
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 6
Inzo-Live
0.00 × 5
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 317
EuroTradeGlobal-Server-1
0.00 × 5
EverestCM-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-Pro
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
HFMarketsMENA-Live2
0.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 10
Thinkvate-Live
0.00 × 2
4xCube-MT5
0.00 × 2
OANDA-OGM MT5 Live
0.00 × 1
еще 230...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.07% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 03:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 05:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.67% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 01:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ONE 300 a 10k
1000 USD в месяц
566%
0
0
USD
2.3K
USD
21
93%
639
82%
28%
1.93
3.10
USD
44%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.