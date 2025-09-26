SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ONE 300 a 10k
Ferran Lopez Navarro

ONE 300 a 10k

Ferran Lopez Navarro
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 71%
Weltrade-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
165
Profit Trade:
141 (85.45%)
Loss Trade:
24 (14.55%)
Best Trade:
39.43 USD
Worst Trade:
-30.04 USD
Profitto lordo:
495.31 USD (317 042 pips)
Perdita lorda:
-245.12 USD (135 779 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (81.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.73 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
25.91%
Massimo carico di deposito:
1.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
3.25
Long Trade:
83 (50.30%)
Short Trade:
82 (49.70%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
3.51 USD
Perdita media:
-10.21 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.78 USD (2)
Crescita mensile:
70.14%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.34 USD
Massimale:
77.09 USD (21.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.73% (77.09 USD)
Per equità:
3.25% (19.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 84
XAUUSD 59
EURUSD 9
NZDCHF 5
AUDCAD 4
AUDUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 228
EURUSD 10
NZDCHF 9
AUDCAD 3
AUDUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -213
XAUUSD 181K
EURUSD 342
NZDCHF 389
AUDCAD 284
AUDUSD -426
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.43 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +81.70 USD
Massima perdita consecutiva: -14.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 3
XMTrading-MT5 2
0.00 × 2
PhillipNova-Server
0.00 × 5
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
XM.COM-MT5
0.00 × 7
RoboMarketsDE-Pro
0.00 × 2
BullSphereInt-Online
0.00 × 3
AKFXFinancial-MT5Live-2
0.00 × 55
AxenBroker-Live
0.00 × 7
FairForex-LIVE
0.00 × 49
Deriv-Server-02
0.00 × 16
EightcapEU-Live
0.00 × 26
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 4
DNAMarkets-Real
0.00 × 19
tegasFX-Main-UK
0.00 × 86
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 5
StriforLtd-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 15
EuroTradeGlobal-Server-1
0.00 × 5
EverestCM-Live
0.00 × 2
AFCLive-Server
0.00 × 2
FXDDMauritius-Live
0.00 × 317
GOMarketsLtd-Live
0.00 × 4
226 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 20:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ONE 300 a 10k
30USD al mese
71%
0
0
USD
600
USD
8
98%
165
85%
26%
2.02
1.52
USD
22%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.