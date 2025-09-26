- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
165
Profit Trade:
141 (85.45%)
Loss Trade:
24 (14.55%)
Best Trade:
39.43 USD
Worst Trade:
-30.04 USD
Profitto lordo:
495.31 USD (317 042 pips)
Perdita lorda:
-245.12 USD (135 779 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (81.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.73 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
25.91%
Massimo carico di deposito:
1.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
3.25
Long Trade:
83 (50.30%)
Short Trade:
82 (49.70%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
3.51 USD
Perdita media:
-10.21 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.78 USD (2)
Crescita mensile:
70.14%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.34 USD
Massimale:
77.09 USD (21.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.73% (77.09 USD)
Per equità:
3.25% (19.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|84
|XAUUSD
|59
|EURUSD
|9
|NZDCHF
|5
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|228
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|9
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-213
|XAUUSD
|181K
|EURUSD
|342
|NZDCHF
|389
|AUDCAD
|284
|AUDUSD
|-426
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.43 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +81.70 USD
Massima perdita consecutiva: -14.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 3
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 2
|
PhillipNova-Server
|0.00 × 5
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
XM.COM-MT5
|0.00 × 7
|
RoboMarketsDE-Pro
|0.00 × 2
|
BullSphereInt-Online
|0.00 × 3
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 55
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 7
|
FairForex-LIVE
|0.00 × 49
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 16
|
EightcapEU-Live
|0.00 × 26
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 4
|
DNAMarkets-Real
|0.00 × 19
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 86
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 5
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
EuroTradeGlobal-Server-1
|0.00 × 5
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AFCLive-Server
|0.00 × 2
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 317
|
GOMarketsLtd-Live
|0.00 × 4
226 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
71%
0
0
USD
USD
600
USD
USD
8
98%
165
85%
26%
2.02
1.52
USD
USD
22%
1:500