- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
640
盈利交易:
531 (82.96%)
亏损交易:
109 (17.03%)
最好交易:
202.23 USD
最差交易:
-195.17 USD
毛利:
4 105.81 USD (5 727 756 pips)
毛利亏损:
-2 125.56 USD (1 173 737 pips)
最大连续赢利:
55 (81.70 USD)
最大连续盈利:
672.54 USD (39)
夏普比率:
0.13
交易活动:
25.98%
最大入金加载:
42.58%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
4 小时
采收率:
6.83
长期交易:
439 (68.59%)
短期交易:
201 (31.41%)
利润因子:
1.93
预期回报:
3.09 USD
平均利润:
7.73 USD
平均损失:
-19.50 USD
最大连续失误:
6 (-9.87 USD)
最大连续亏损:
-199.06 USD (5)
每月增长:
114.89%
年度预测:
1 394.05%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
72.34 USD
最大值:
289.83 USD (37.41%)
相对跌幅:
结余:
37.41% (289.83 USD)
净值:
44.31% (364.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|517
|GBPUSD
|84
|AUDCAD
|15
|EURUSD
|9
|NZDCHF
|5
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPUSD
|-1
|AUDCAD
|26
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|9
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|-8
|BTCUSD
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|352K
|GBPUSD
|-213
|AUDCAD
|1.1K
|EURUSD
|342
|NZDCHF
|389
|AUDUSD
|-426
|USDJPY
|-1.2K
|BTCUSD
|-4.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +202.23 USD
最差交易: -195 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +81.70 USD
最大连续亏损: -9.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PhillipNova-Server
|0.00 × 5
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 7
|
DNAMarkets-Real
|0.00 × 19
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 86
|
FairForex-LIVE
|0.00 × 49
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 5
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 2
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
AFCLive-Server
|0.00 × 2
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 6
|
Inzo-Live
|0.00 × 5
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 317
|
EuroTradeGlobal-Server-1
|0.00 × 5
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-Pro
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
HFMarketsMENA-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 10
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 2
|
4xCube-MT5
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM MT5 Live
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
566%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
21
93%
640
82%
26%
1.93
3.09
USD
USD
44%
1:500