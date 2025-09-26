- Wachstum
Trades insgesamt:
643
Gewinntrades:
534 (83.04%)
Verlusttrades:
109 (16.95%)
Bester Trade:
202.23 USD
Schlechtester Trade:
-195.17 USD
Bruttoprofit:
4 117.94 USD (5 739 873 pips)
Bruttoverlust:
-2 125.56 USD (1 173 737 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (81.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
672.54 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
25.98%
Max deposit load:
42.58%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
6.87
Long-Positionen:
442 (68.74%)
Short-Positionen:
201 (31.26%)
Profit-Faktor:
1.94
Mathematische Gewinnerwartung:
3.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-9.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-199.06 USD (5)
Wachstum pro Monat :
164.45%
Jahresprognose:
1 995.31%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
72.34 USD
Maximaler:
289.83 USD (37.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.41% (289.83 USD)
Kapital:
44.31% (364.97 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|520
|GBPUSD
|84
|AUDCAD
|15
|EURUSD
|9
|NZDCHF
|5
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.0K
|GBPUSD
|-1
|AUDCAD
|26
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|9
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|-8
|BTCUSD
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|364K
|GBPUSD
|-213
|AUDCAD
|1.1K
|EURUSD
|342
|NZDCHF
|389
|AUDUSD
|-426
|USDJPY
|-1.2K
|BTCUSD
|-4.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Bester Trade: +202.23 USD
Schlechtester Trade: -195 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +81.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.87 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
PhillipNova-Server
|0.00 × 5
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 7
|
DNAMarkets-Real
|0.00 × 19
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 86
|
FairForex-LIVE
|0.00 × 49
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 5
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 2
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
AFCLive-Server
|0.00 × 2
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 6
|
Inzo-Live
|0.00 × 5
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 317
|
EuroTradeGlobal-Server-1
|0.00 × 5
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-Pro
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
HFMarketsMENA-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 10
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 2
|
4xCube-MT5
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM MT5 Live
|0.00 × 1
Keine Bewertungen
