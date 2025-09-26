SignaleKategorien
Ferran Lopez Navarro

ONE 300 a 10k

Ferran Lopez Navarro
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 569%
Weltrade-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
643
Gewinntrades:
534 (83.04%)
Verlusttrades:
109 (16.95%)
Bester Trade:
202.23 USD
Schlechtester Trade:
-195.17 USD
Bruttoprofit:
4 117.94 USD (5 739 873 pips)
Bruttoverlust:
-2 125.56 USD (1 173 737 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (81.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
672.54 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
25.98%
Max deposit load:
42.58%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
6.87
Long-Positionen:
442 (68.74%)
Short-Positionen:
201 (31.26%)
Profit-Faktor:
1.94
Mathematische Gewinnerwartung:
3.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-9.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-199.06 USD (5)
Wachstum pro Monat :
164.45%
Jahresprognose:
1 995.31%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
72.34 USD
Maximaler:
289.83 USD (37.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.41% (289.83 USD)
Kapital:
44.31% (364.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 520
GBPUSD 84
AUDCAD 15
EURUSD 9
NZDCHF 5
AUDUSD 4
USDJPY 2
BTCUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.0K
GBPUSD -1
AUDCAD 26
EURUSD 10
NZDCHF 9
AUDUSD 2
USDJPY -8
BTCUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 364K
GBPUSD -213
AUDCAD 1.1K
EURUSD 342
NZDCHF 389
AUDUSD -426
USDJPY -1.2K
BTCUSD -4.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +202.23 USD
Schlechtester Trade: -195 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +81.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PhillipNova-Server
0.00 × 5
AxenBroker-Live
0.00 × 7
DNAMarkets-Real
0.00 × 19
tegasFX-Main-UK
0.00 × 86
FairForex-LIVE
0.00 × 49
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 5
StriforLtd-Live
0.00 × 2
DerivSVG-Server
0.00 × 15
AFCLive-Server
0.00 × 2
Deriv-Server-02
0.00 × 20
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 6
Inzo-Live
0.00 × 5
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 317
EuroTradeGlobal-Server-1
0.00 × 5
EverestCM-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-Pro
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
HFMarketsMENA-Live2
0.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 10
Thinkvate-Live
0.00 × 2
4xCube-MT5
0.00 × 2
OANDA-OGM MT5 Live
0.00 × 1
noch 230 ...
Keine Bewertungen
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.07% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 03:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 05:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.67% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 01:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
