- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
642
利益トレード:
533 (83.02%)
損失トレード:
109 (16.98%)
ベストトレード:
202.23 USD
最悪のトレード:
-195.17 USD
総利益:
4 114.06 USD (5 735 998 pips)
総損失:
-2 125.56 USD (1 173 737 pips)
最大連続の勝ち:
55 (81.70 USD)
最大連続利益:
672.54 USD (39)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
25.98%
最大入金額:
42.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
6.86
長いトレード:
441 (68.69%)
短いトレード:
201 (31.31%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
3.10 USD
平均利益:
7.72 USD
平均損失:
-19.50 USD
最大連続の負け:
6 (-9.87 USD)
最大連続損失:
-199.06 USD (5)
月間成長:
113.74%
年間予想:
1 380.08%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
72.34 USD
最大の:
289.83 USD (37.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.41% (289.83 USD)
エクイティによる:
44.31% (364.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|519
|GBPUSD
|84
|AUDCAD
|15
|EURUSD
|9
|NZDCHF
|5
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPUSD
|-1
|AUDCAD
|26
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|9
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|-8
|BTCUSD
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|360K
|GBPUSD
|-213
|AUDCAD
|1.1K
|EURUSD
|342
|NZDCHF
|389
|AUDUSD
|-426
|USDJPY
|-1.2K
|BTCUSD
|-4.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +202.23 USD
最悪のトレード: -195 USD
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +81.70 USD
最大連続損失: -9.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PhillipNova-Server
|0.00 × 5
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 7
|
DNAMarkets-Real
|0.00 × 19
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 86
|
FairForex-LIVE
|0.00 × 49
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 5
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 2
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
AFCLive-Server
|0.00 × 2
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 6
|
Inzo-Live
|0.00 × 5
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 317
|
EuroTradeGlobal-Server-1
|0.00 × 5
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-Pro
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
HFMarketsMENA-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 10
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 2
|
4xCube-MT5
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM MT5 Live
|0.00 × 1
レビューなし
