シグナル / MetaTrader 5 / ONE 300 a 10k
Ferran Lopez Navarro

ONE 300 a 10k

Ferran Lopez Navarro
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 568%
Weltrade-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
642
利益トレード:
533 (83.02%)
損失トレード:
109 (16.98%)
ベストトレード:
202.23 USD
最悪のトレード:
-195.17 USD
総利益:
4 114.06 USD (5 735 998 pips)
総損失:
-2 125.56 USD (1 173 737 pips)
最大連続の勝ち:
55 (81.70 USD)
最大連続利益:
672.54 USD (39)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
25.98%
最大入金額:
42.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
6.86
長いトレード:
441 (68.69%)
短いトレード:
201 (31.31%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
3.10 USD
平均利益:
7.72 USD
平均損失:
-19.50 USD
最大連続の負け:
6 (-9.87 USD)
最大連続損失:
-199.06 USD (5)
月間成長:
113.74%
年間予想:
1 380.08%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
72.34 USD
最大の:
289.83 USD (37.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.41% (289.83 USD)
エクイティによる:
44.31% (364.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 519
GBPUSD 84
AUDCAD 15
EURUSD 9
NZDCHF 5
AUDUSD 4
USDJPY 2
BTCUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.9K
GBPUSD -1
AUDCAD 26
EURUSD 10
NZDCHF 9
AUDUSD 2
USDJPY -8
BTCUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 360K
GBPUSD -213
AUDCAD 1.1K
EURUSD 342
NZDCHF 389
AUDUSD -426
USDJPY -1.2K
BTCUSD -4.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +202.23 USD
最悪のトレード: -195 USD
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +81.70 USD
最大連続損失: -9.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PhillipNova-Server
0.00 × 5
AxenBroker-Live
0.00 × 7
DNAMarkets-Real
0.00 × 19
tegasFX-Main-UK
0.00 × 86
FairForex-LIVE
0.00 × 49
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 5
StriforLtd-Live
0.00 × 2
DerivSVG-Server
0.00 × 15
AFCLive-Server
0.00 × 2
Deriv-Server-02
0.00 × 20
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 6
Inzo-Live
0.00 × 5
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 317
EuroTradeGlobal-Server-1
0.00 × 5
EverestCM-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-Pro
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
HFMarketsMENA-Live2
0.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 10
Thinkvate-Live
0.00 × 2
4xCube-MT5
0.00 × 2
OANDA-OGM MT5 Live
0.00 × 1
230 より多く...
レビューなし
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.07% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 03:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 05:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.67% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 01:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください