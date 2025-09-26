SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ONE 300 a 10k
Ferran Lopez Navarro

ONE 300 a 10k

Ferran Lopez Navarro
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 71%
Weltrade-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
165
Bénéfice trades:
141 (85.45%)
Perte trades:
24 (14.55%)
Meilleure transaction:
39.43 USD
Pire transaction:
-30.04 USD
Bénéfice brut:
495.31 USD (317 042 pips)
Perte brute:
-245.12 USD (135 779 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (81.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
105.73 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
25.91%
Charge de dépôt maximale:
1.30%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
3.25
Longs trades:
83 (50.30%)
Courts trades:
82 (49.70%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
1.52 USD
Bénéfice moyen:
3.51 USD
Perte moyenne:
-10.21 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-14.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.78 USD (2)
Croissance mensuelle:
70.14%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
72.34 USD
Maximal:
77.09 USD (21.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.73% (77.09 USD)
Par fonds propres:
3.25% (19.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 84
XAUUSD 59
EURUSD 9
NZDCHF 5
AUDCAD 4
AUDUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 228
EURUSD 10
NZDCHF 9
AUDCAD 3
AUDUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -213
XAUUSD 181K
EURUSD 342
NZDCHF 389
AUDCAD 284
AUDUSD -426
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.43 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +81.70 USD
Perte consécutive maximale: -14.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 3
XMTrading-MT5 2
0.00 × 2
PhillipNova-Server
0.00 × 5
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
XM.COM-MT5
0.00 × 7
RoboMarketsDE-Pro
0.00 × 2
BullSphereInt-Online
0.00 × 3
AKFXFinancial-MT5Live-2
0.00 × 55
AxenBroker-Live
0.00 × 7
FairForex-LIVE
0.00 × 49
Deriv-Server-02
0.00 × 16
EightcapEU-Live
0.00 × 26
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 4
DNAMarkets-Real
0.00 × 19
tegasFX-Main-UK
0.00 × 86
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 5
StriforLtd-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 15
EuroTradeGlobal-Server-1
0.00 × 5
EverestCM-Live
0.00 × 2
AFCLive-Server
0.00 × 2
FXDDMauritius-Live
0.00 × 317
GOMarketsLtd-Live
0.00 × 4
226 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.26 20:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ONE 300 a 10k
30 USD par mois
71%
0
0
USD
600
USD
8
98%
165
85%
26%
2.02
1.52
USD
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.