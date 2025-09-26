Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FOREX.comGlobal-Live 532 0.00 × 3 XMTrading-MT5 2 0.00 × 2 PhillipNova-Server 0.00 × 5 RoboMarkets-ECN 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 3 XM.COM-MT5 0.00 × 7 RoboMarketsDE-Pro 0.00 × 2 BullSphereInt-Online 0.00 × 3 AKFXFinancial-MT5Live-2 0.00 × 55 AxenBroker-Live 0.00 × 7 FairForex-LIVE 0.00 × 49 Deriv-Server-02 0.00 × 16 EightcapEU-Live 0.00 × 26 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 4 DNAMarkets-Real 0.00 × 19 tegasFX-Main-UK 0.00 × 86 itexsys-Platform 0.00 × 1 ICTrading-MT5-2 0.00 × 5 StriforLtd-Live 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 15 EuroTradeGlobal-Server-1 0.00 × 5 EverestCM-Live 0.00 × 2 AFCLive-Server 0.00 × 2 FXDDMauritius-Live 0.00 × 317 GOMarketsLtd-Live 0.00 × 4 226 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou