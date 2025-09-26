- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
642
Negociações com lucro:
533 (83.02%)
Negociações com perda:
109 (16.98%)
Melhor negociação:
202.23 USD
Pior negociação:
-195.17 USD
Lucro bruto:
4 114.06 USD (5 735 998 pips)
Perda bruta:
-2 125.56 USD (1 173 737 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (81.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
672.54 USD (39)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
25.98%
Depósito máximo carregado:
42.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
6.86
Negociações longas:
441 (68.69%)
Negociações curtas:
201 (31.31%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
3.10 USD
Lucro médio:
7.72 USD
Perda média:
-19.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-9.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-199.06 USD (5)
Crescimento mensal:
113.74%
Previsão anual:
1 380.08%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
72.34 USD
Máximo:
289.83 USD (37.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.41% (289.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.31% (364.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|519
|GBPUSD
|84
|AUDCAD
|15
|EURUSD
|9
|NZDCHF
|5
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPUSD
|-1
|AUDCAD
|26
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|9
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|-8
|BTCUSD
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|360K
|GBPUSD
|-213
|AUDCAD
|1.1K
|EURUSD
|342
|NZDCHF
|389
|AUDUSD
|-426
|USDJPY
|-1.2K
|BTCUSD
|-4.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +202.23 USD
Pior negociação: -195 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +81.70 USD
Máxima perda consecutiva: -9.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PhillipNova-Server
|0.00 × 5
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 7
|
DNAMarkets-Real
|0.00 × 19
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 86
|
FairForex-LIVE
|0.00 × 49
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 5
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 2
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
AFCLive-Server
|0.00 × 2
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 6
|
Inzo-Live
|0.00 × 5
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 317
|
EuroTradeGlobal-Server-1
|0.00 × 5
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-Pro
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
HFMarketsMENA-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 10
|
Thinkvate-Live
|0.00 × 2
|
4xCube-MT5
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM MT5 Live
|0.00 × 1
Sem comentários
