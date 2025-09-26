SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / ONE 300 a 10k
Ferran Lopez Navarro

ONE 300 a 10k

Ferran Lopez Navarro
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 568%
Weltrade-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
642
Negociações com lucro:
533 (83.02%)
Negociações com perda:
109 (16.98%)
Melhor negociação:
202.23 USD
Pior negociação:
-195.17 USD
Lucro bruto:
4 114.06 USD (5 735 998 pips)
Perda bruta:
-2 125.56 USD (1 173 737 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (81.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
672.54 USD (39)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
25.98%
Depósito máximo carregado:
42.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
6.86
Negociações longas:
441 (68.69%)
Negociações curtas:
201 (31.31%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
3.10 USD
Lucro médio:
7.72 USD
Perda média:
-19.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-9.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-199.06 USD (5)
Crescimento mensal:
113.74%
Previsão anual:
1 380.08%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
72.34 USD
Máximo:
289.83 USD (37.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.41% (289.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.31% (364.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 519
GBPUSD 84
AUDCAD 15
EURUSD 9
NZDCHF 5
AUDUSD 4
USDJPY 2
BTCUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.9K
GBPUSD -1
AUDCAD 26
EURUSD 10
NZDCHF 9
AUDUSD 2
USDJPY -8
BTCUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 360K
GBPUSD -213
AUDCAD 1.1K
EURUSD 342
NZDCHF 389
AUDUSD -426
USDJPY -1.2K
BTCUSD -4.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +202.23 USD
Pior negociação: -195 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +81.70 USD
Máxima perda consecutiva: -9.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PhillipNova-Server
0.00 × 5
AxenBroker-Live
0.00 × 7
DNAMarkets-Real
0.00 × 19
tegasFX-Main-UK
0.00 × 86
FairForex-LIVE
0.00 × 49
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 5
StriforLtd-Live
0.00 × 2
DerivSVG-Server
0.00 × 15
AFCLive-Server
0.00 × 2
Deriv-Server-02
0.00 × 20
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 6
Inzo-Live
0.00 × 5
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 317
EuroTradeGlobal-Server-1
0.00 × 5
EverestCM-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-Pro
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
HFMarketsMENA-Live2
0.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 10
Thinkvate-Live
0.00 × 2
4xCube-MT5
0.00 × 2
OANDA-OGM MT5 Live
0.00 × 1
230 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.07% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 03:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 05:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.67% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 01:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ONE 300 a 10k
1000 USD por mês
568%
0
0
USD
2.3K
USD
21
93%
642
83%
26%
1.93
3.10
USD
44%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.