Ferran Lopez Navarro

ONE 300 a 10k

Ferran Lopez Navarro
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 71%
Weltrade-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
165
Kârla kapanan işlemler:
141 (85.45%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (14.55%)
En iyi işlem:
39.43 USD
En kötü işlem:
-30.04 USD
Brüt kâr:
495.31 USD (317 042 pips)
Brüt zarar:
-245.12 USD (135 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (81.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.73 USD (9)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
25.91%
Maks. mevduat yükü:
1.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
3.25
Alış işlemleri:
83 (50.30%)
Satış işlemleri:
82 (49.70%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
3.51 USD
Ortalama zarar:
-10.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.78 USD (2)
Aylık büyüme:
70.14%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.34 USD
Maksimum:
77.09 USD (21.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.73% (77.09 USD)
Varlığa göre:
3.25% (19.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 84
XAUUSD 59
EURUSD 9
NZDCHF 5
AUDCAD 4
AUDUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -1
XAUUSD 228
EURUSD 10
NZDCHF 9
AUDCAD 3
AUDUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -213
XAUUSD 181K
EURUSD 342
NZDCHF 389
AUDCAD 284
AUDUSD -426
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.43 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +81.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 3
XMTrading-MT5 2
0.00 × 2
PhillipNova-Server
0.00 × 5
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
XM.COM-MT5
0.00 × 7
RoboMarketsDE-Pro
0.00 × 2
BullSphereInt-Online
0.00 × 3
AKFXFinancial-MT5Live-2
0.00 × 55
AxenBroker-Live
0.00 × 7
FairForex-LIVE
0.00 × 49
Deriv-Server-02
0.00 × 16
EightcapEU-Live
0.00 × 26
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 4
DNAMarkets-Real
0.00 × 19
tegasFX-Main-UK
0.00 × 86
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 5
StriforLtd-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 15
EuroTradeGlobal-Server-1
0.00 × 5
EverestCM-Live
0.00 × 2
AFCLive-Server
0.00 × 2
FXDDMauritius-Live
0.00 × 317
GOMarketsLtd-Live
0.00 × 4
İnceleme yok
2025.09.26 20:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.