Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FOREX.comGlobal-Live 532 0.00 × 3 XMTrading-MT5 2 0.00 × 2 PhillipNova-Server 0.00 × 5 RoboMarkets-ECN 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 3 XM.COM-MT5 0.00 × 7 RoboMarketsDE-Pro 0.00 × 2 BullSphereInt-Online 0.00 × 3 AKFXFinancial-MT5Live-2 0.00 × 55 AxenBroker-Live 0.00 × 7 FairForex-LIVE 0.00 × 49 Deriv-Server-02 0.00 × 16 EightcapEU-Live 0.00 × 26 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 4 DNAMarkets-Real 0.00 × 19 tegasFX-Main-UK 0.00 × 86 itexsys-Platform 0.00 × 1 ICTrading-MT5-2 0.00 × 5 StriforLtd-Live 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 15 EuroTradeGlobal-Server-1 0.00 × 5 EverestCM-Live 0.00 × 2 AFCLive-Server 0.00 × 2 FXDDMauritius-Live 0.00 × 317 GOMarketsLtd-Live 0.00 × 4 226 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya