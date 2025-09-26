- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
165
Kârla kapanan işlemler:
141 (85.45%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (14.55%)
En iyi işlem:
39.43 USD
En kötü işlem:
-30.04 USD
Brüt kâr:
495.31 USD (317 042 pips)
Brüt zarar:
-245.12 USD (135 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (81.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.73 USD (9)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
25.91%
Maks. mevduat yükü:
1.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
3.25
Alış işlemleri:
83 (50.30%)
Satış işlemleri:
82 (49.70%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
3.51 USD
Ortalama zarar:
-10.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.78 USD (2)
Aylık büyüme:
70.14%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.34 USD
Maksimum:
77.09 USD (21.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.73% (77.09 USD)
Varlığa göre:
3.25% (19.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|84
|XAUUSD
|59
|EURUSD
|9
|NZDCHF
|5
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|228
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|9
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-213
|XAUUSD
|181K
|EURUSD
|342
|NZDCHF
|389
|AUDCAD
|284
|AUDUSD
|-426
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.43 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +81.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 3
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 2
|
PhillipNova-Server
|0.00 × 5
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
XM.COM-MT5
|0.00 × 7
|
RoboMarketsDE-Pro
|0.00 × 2
|
BullSphereInt-Online
|0.00 × 3
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 55
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 7
|
FairForex-LIVE
|0.00 × 49
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 16
|
EightcapEU-Live
|0.00 × 26
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 4
|
DNAMarkets-Real
|0.00 × 19
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 86
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 5
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
EuroTradeGlobal-Server-1
|0.00 × 5
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AFCLive-Server
|0.00 × 2
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 317
|
GOMarketsLtd-Live
|0.00 × 4
İnceleme yok
Ayda 30 USD
71%
0
0
USD
USD
600
USD
USD
8
98%
165
85%
26%
2.02
1.52
USD
USD
22%
1:500