СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / OCOTOPUS DIAMOND COPYTRADER INFINOX
Georges Marcelo Almeida De Holanda

OCOTOPUS DIAMOND COPYTRADER INFINOX

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1800 USD в месяц
прирост с 2025 111%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 857
Прибыльных трейдов:
5 186 (88.54%)
Убыточных трейдов:
671 (11.46%)
Лучший трейд:
438.40 USD
Худший трейд:
-4 666.33 USD
Общая прибыль:
55 319.27 USD (15 400 700 pips)
Общий убыток:
-29 830.03 USD (6 344 301 pips)
Макс. серия выигрышей:
149 (500.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 019.38 USD (125)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
89.93%
Макс. загрузка депозита:
5.57%
Последний трейд:
34 минуты
Трейдов в неделю:
902
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.01
Длинных трейдов:
5 332 (91.04%)
Коротких трейдов:
525 (8.96%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
4.35 USD
Средняя прибыль:
10.67 USD
Средний убыток:
-44.46 USD
Макс. серия проигрышей:
54 (-22.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 587.01 USD (3)
Прирост в месяц:
9.91%
Годовой прогноз:
120.24%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
12 705.61 USD (41.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.55% (12 705.61 USD)
По эквити:
51.47% (29 038.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3421
BTCUSD 1204
XAUEUR 440
XAUJPY 389
XAUGBP 270
XAUAUD 79
BTCEUR 44
ADAUSD 4
AUDCAD 3
DOGUSD 2
XETUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 22K
BTCUSD 746
XAUEUR 599
XAUJPY 1K
XAUGBP 801
XAUAUD 58
BTCEUR 67
ADAUSD 0
AUDCAD -3
DOGUSD 0
XETUSD 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 436K
BTCUSD 7.8M
XAUEUR 53K
XAUJPY 148K
XAUGBP 63K
XAUAUD 10K
BTCEUR 593K
ADAUSD -47
AUDCAD -66
DOGUSD -20
XETUSD 629
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +438.40 USD
Худший трейд: -4 666 USD
Макс. серия выигрышей: 125
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +500.60 USD
Макс. убыток в серии: -22.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InfinoxLimited-MT5Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
13.83 × 35
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика


ROBO OCOTOPUS DIAOND PRO COPYTRADER INFINOX 

Нет отзывов
2025.12.03 03:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 02:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 19:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 18:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 17:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OCOTOPUS DIAMOND COPYTRADER INFINOX
1800 USD в месяц
111%
0
0
USD
32K
USD
14
27%
5 857
88%
90%
1.85
4.35
USD
51%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.