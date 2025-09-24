- Прирост
Всего трейдов:
5 857
Прибыльных трейдов:
5 186 (88.54%)
Убыточных трейдов:
671 (11.46%)
Лучший трейд:
438.40 USD
Худший трейд:
-4 666.33 USD
Общая прибыль:
55 319.27 USD (15 400 700 pips)
Общий убыток:
-29 830.03 USD (6 344 301 pips)
Макс. серия выигрышей:
149 (500.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 019.38 USD (125)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
89.93%
Макс. загрузка депозита:
5.57%
Последний трейд:
34 минуты
Трейдов в неделю:
902
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.01
Длинных трейдов:
5 332 (91.04%)
Коротких трейдов:
525 (8.96%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
4.35 USD
Средняя прибыль:
10.67 USD
Средний убыток:
-44.46 USD
Макс. серия проигрышей:
54 (-22.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 587.01 USD (3)
Прирост в месяц:
9.91%
Годовой прогноз:
120.24%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
12 705.61 USD (41.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.55% (12 705.61 USD)
По эквити:
51.47% (29 038.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3421
|BTCUSD
|1204
|XAUEUR
|440
|XAUJPY
|389
|XAUGBP
|270
|XAUAUD
|79
|BTCEUR
|44
|ADAUSD
|4
|AUDCAD
|3
|DOGUSD
|2
|XETUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|22K
|BTCUSD
|746
|XAUEUR
|599
|XAUJPY
|1K
|XAUGBP
|801
|XAUAUD
|58
|BTCEUR
|67
|ADAUSD
|0
|AUDCAD
|-3
|DOGUSD
|0
|XETUSD
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|436K
|BTCUSD
|7.8M
|XAUEUR
|53K
|XAUJPY
|148K
|XAUGBP
|63K
|XAUAUD
|10K
|BTCEUR
|593K
|ADAUSD
|-47
|AUDCAD
|-66
|DOGUSD
|-20
|XETUSD
|629
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +438.40 USD
Худший трейд: -4 666 USD
Макс. серия выигрышей: 125
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +500.60 USD
Макс. убыток в серии: -22.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InfinoxLimited-MT5Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ROBO OCOTOPUS DIAOND PRO COPYTRADER INFINOX
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1800 USD в месяц
111%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
14
27%
5 857
88%
90%
1.85
4.35
USD
USD
51%
1:500