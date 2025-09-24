SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / OCOTOPUS DIAMOND COPYTRADER INFINOX
Georges Marcelo Almeida De Holanda

OCOTOPUS DIAMOND COPYTRADER INFINOX

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1800 USD al mese
crescita dal 2025 26%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
528
Profit Trade:
456 (86.36%)
Loss Trade:
72 (13.64%)
Best Trade:
110.50 USD
Worst Trade:
-145.12 USD
Profitto lordo:
4 343.88 USD (78 884 pips)
Perdita lorda:
-955.33 USD (19 790 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (1 372.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 372.49 USD (62)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
75.35%
Massimo carico di deposito:
4.22%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
379
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
8.73
Long Trade:
513 (97.16%)
Short Trade:
15 (2.84%)
Fattore di profitto:
4.55
Profitto previsto:
6.42 USD
Profitto medio:
9.53 USD
Perdita media:
-13.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-25.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-244.42 USD (2)
Crescita mensile:
26.43%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
388.27 USD (9.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.24% (46.19 USD)
Per equità:
29.34% (613.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 525
XAUEUR 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.4K
XAUEUR -3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 59K
XAUEUR -254
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +110.50 USD
Worst Trade: -145 USD
Vincite massime consecutive: 62
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 372.49 USD
Massima perdita consecutiva: -25.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
13.83 × 35
ROBO OCOTOPUS DIAOND PRO COPYTRADER INFINOX 

Non ci sono recensioni
2025.10.02 06:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.24 10:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 10:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 08:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
OCOTOPUS DIAMOND COPYTRADER INFINOX
1800USD al mese
26%
0
0
USD
34K
USD
2
4%
528
86%
75%
4.54
6.42
USD
29%
1:500
