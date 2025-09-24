- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
528
Profit Trade:
456 (86.36%)
Loss Trade:
72 (13.64%)
Best Trade:
110.50 USD
Worst Trade:
-145.12 USD
Profitto lordo:
4 343.88 USD (78 884 pips)
Perdita lorda:
-955.33 USD (19 790 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (1 372.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 372.49 USD (62)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
75.35%
Massimo carico di deposito:
4.22%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
379
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
8.73
Long Trade:
513 (97.16%)
Short Trade:
15 (2.84%)
Fattore di profitto:
4.55
Profitto previsto:
6.42 USD
Profitto medio:
9.53 USD
Perdita media:
-13.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-25.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-244.42 USD (2)
Crescita mensile:
26.43%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
388.27 USD (9.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.24% (46.19 USD)
Per equità:
29.34% (613.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|525
|XAUEUR
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.4K
|XAUEUR
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|59K
|XAUEUR
|-254
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +110.50 USD
Worst Trade: -145 USD
Vincite massime consecutive: 62
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 372.49 USD
Massima perdita consecutiva: -25.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
