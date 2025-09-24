- 자본
- 축소
트레이드:
6 927
이익 거래:
6 195 (89.43%)
손실 거래:
732 (10.57%)
최고의 거래:
438.40 USD
최악의 거래:
-4 666.33 USD
총 수익:
59 353.99 USD (17 818 438 pips)
총 손실:
-30 721.54 USD (6 527 859 pips)
연속 최대 이익:
149 (500.60 USD)
연속 최대 이익:
13 019.38 USD (125)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
90.93%
최대 입금량:
11.76%
최근 거래:
1 분 전
주별 거래 수:
982
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.25
롱(주식매수):
6 394 (92.31%)
숏(주식차입매도):
533 (7.69%)
수익 요인:
1.93
기대수익:
4.13 USD
평균 이익:
9.58 USD
평균 손실:
-41.97 USD
연속 최대 손실:
54 (-22.34 USD)
연속 최대 손실:
-12 587.01 USD (3)
월별 성장률:
16.07%
연간 예측:
194.93%
Algo 트레이딩:
26%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
12 705.61 USD (41.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.55% (12 705.61 USD)
자본금별:
51.47% (29 038.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3732
|BTCUSD
|1313
|XAUEUR
|608
|XAUJPY
|520
|XAUGBP
|404
|XAUAUD
|218
|BTCEUR
|111
|XETUSD
|11
|ADAUSD
|4
|AUDCAD
|3
|DOGUSD
|2
|EURCHF
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|24K
|BTCUSD
|885
|XAUEUR
|860
|XAUJPY
|1.5K
|XAUGBP
|1.1K
|XAUAUD
|473
|BTCEUR
|152
|XETUSD
|1
|ADAUSD
|0
|AUDCAD
|-3
|DOGUSD
|0
|EURCHF
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|515K
|BTCUSD
|8.9M
|XAUEUR
|77K
|XAUJPY
|216K
|XAUGBP
|91K
|XAUAUD
|75K
|BTCEUR
|1.4M
|XETUSD
|9.8K
|ADAUSD
|-47
|AUDCAD
|-66
|DOGUSD
|-20
|EURCHF
|-24
- 입금량
- 축소
ROBO OCOTOPUS DIAOND PRO COPYTRADER INFINOX
