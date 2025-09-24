信号部分
信号 / MetaTrader 5 / OCOTOPUS DIAMOND COPYTRADER INFINOX
Georges Marcelo Almeida De Holanda

OCOTOPUS DIAMOND COPYTRADER INFINOX

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 1800 USD per 
增长自 2025 134%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5 362
盈利交易:
4 730 (88.21%)
亏损交易:
632 (11.79%)
最好交易:
438.40 USD
最差交易:
-4 666.33 USD
毛利:
54 044.52 USD (14 112 129 pips)
毛利亏损:
-25 025.55 USD (5 764 056 pips)
最大连续赢利:
149 (500.60 USD)
最大连续盈利:
13 019.38 USD (125)
夏普比率:
0.12
交易活动:
89.93%
最大入金加载:
5.57%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
616
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.28
长期交易:
4 850 (90.45%)
短期交易:
512 (9.55%)
利润因子:
2.16
预期回报:
5.41 USD
平均利润:
11.43 USD
平均损失:
-39.60 USD
最大连续失误:
54 (-22.34 USD)
最大连续亏损:
-12 587.01 USD (3)
每月增长:
23.72%
年度预测:
287.78%
算法交易:
28%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
12 705.61 USD (41.62%)
相对跌幅:
结余:
20.55% (12 705.61 USD)
净值:
51.47% (29 038.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 3306
BTCUSD 1111
XAUEUR 357
XAUJPY 331
XAUGBP 220
XAUAUD 22
BTCEUR 6
ADAUSD 4
AUDCAD 3
DOGUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 26K
BTCUSD 709
XAUEUR 747
XAUJPY 953
XAUGBP 684
XAUAUD 58
BTCEUR 21
ADAUSD 0
AUDCAD -3
DOGUSD 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 467K
BTCUSD 7.4M
XAUEUR 65K
XAUJPY 135K
XAUGBP 55K
XAUAUD 9.9K
BTCEUR 180K
ADAUSD -47
AUDCAD -66
DOGUSD -20
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +438.40 USD
最差交易: -4 666 USD
最大连续赢利: 125
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +500.60 USD
最大连续亏损: -22.34 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InfinoxLimited-MT5Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live
13.83 × 35
ROBO OCOTOPUS DIAOND PRO COPYTRADER INFINOX 

没有评论
2025.12.03 03:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 02:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 19:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 18:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 17:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
