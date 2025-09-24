- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 362
盈利交易:
4 730 (88.21%)
亏损交易:
632 (11.79%)
最好交易:
438.40 USD
最差交易:
-4 666.33 USD
毛利:
54 044.52 USD (14 112 129 pips)
毛利亏损:
-25 025.55 USD (5 764 056 pips)
最大连续赢利:
149 (500.60 USD)
最大连续盈利:
13 019.38 USD (125)
夏普比率:
0.12
交易活动:
89.93%
最大入金加载:
5.57%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
616
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.28
长期交易:
4 850 (90.45%)
短期交易:
512 (9.55%)
利润因子:
2.16
预期回报:
5.41 USD
平均利润:
11.43 USD
平均损失:
-39.60 USD
最大连续失误:
54 (-22.34 USD)
最大连续亏损:
-12 587.01 USD (3)
每月增长:
23.72%
年度预测:
287.78%
算法交易:
28%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
12 705.61 USD (41.62%)
相对跌幅:
结余:
20.55% (12 705.61 USD)
净值:
51.47% (29 038.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3306
|BTCUSD
|1111
|XAUEUR
|357
|XAUJPY
|331
|XAUGBP
|220
|XAUAUD
|22
|BTCEUR
|6
|ADAUSD
|4
|AUDCAD
|3
|DOGUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|26K
|BTCUSD
|709
|XAUEUR
|747
|XAUJPY
|953
|XAUGBP
|684
|XAUAUD
|58
|BTCEUR
|21
|ADAUSD
|0
|AUDCAD
|-3
|DOGUSD
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|467K
|BTCUSD
|7.4M
|XAUEUR
|65K
|XAUJPY
|135K
|XAUGBP
|55K
|XAUAUD
|9.9K
|BTCEUR
|180K
|ADAUSD
|-47
|AUDCAD
|-66
|DOGUSD
|-20
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +438.40 USD
最差交易: -4 666 USD
最大连续赢利: 125
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +500.60 USD
最大连续亏损: -22.34 USD
ROBO OCOTOPUS DIAOND PRO COPYTRADER INFINOX
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1800 USD
134%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
14
28%
5 362
88%
90%
2.15
5.41
USD
USD
51%
1:500