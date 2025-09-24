シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / OCOTOPUS DIAMOND COPYTRADER INFINOX
Georges Marcelo Almeida De Holanda

OCOTOPUS DIAMOND COPYTRADER INFINOX

Georges Marcelo Almeida De Holanda
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  1800  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 136%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5 730
利益トレード:
5 072 (88.51%)
損失トレード:
658 (11.48%)
ベストトレード:
438.40 USD
最悪のトレード:
-4 666.33 USD
総利益:
54 648.26 USD (14 734 600 pips)
総損失:
-25 247.52 USD (5 988 377 pips)
最大連続の勝ち:
149 (500.60 USD)
最大連続利益:
13 019.38 USD (125)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
89.93%
最大入金額:
5.57%
最近のトレード:
37 分前
1週間当たりの取引:
873
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.31
長いトレード:
5 208 (90.89%)
短いトレード:
522 (9.11%)
プロフィットファクター:
2.16
期待されたペイオフ:
5.13 USD
平均利益:
10.77 USD
平均損失:
-38.37 USD
最大連続の負け:
54 (-22.34 USD)
最大連続損失:
-12 587.01 USD (3)
月間成長:
23.64%
年間予想:
287.58%
アルゴリズム取引:
27%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
12 705.61 USD (41.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.55% (12 705.61 USD)
エクイティによる:
51.47% (29 038.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 3384
BTCUSD 1182
XAUEUR 419
XAUJPY 379
XAUGBP 257
XAUAUD 66
BTCEUR 34
ADAUSD 4
AUDCAD 3
DOGUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 26K
BTCUSD 731
XAUEUR 859
XAUJPY 1K
XAUGBP 747
XAUAUD 105
BTCEUR 40
ADAUSD 0
AUDCAD -3
DOGUSD 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 473K
BTCUSD 7.6M
XAUEUR 75K
XAUJPY 145K
XAUGBP 59K
XAUAUD 17K
BTCEUR 353K
ADAUSD -47
AUDCAD -66
DOGUSD -20
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +438.40 USD
最悪のトレード: -4 666 USD
最大連続の勝ち: 125
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +500.60 USD
最大連続損失: -22.34 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InfinoxLimited-MT5Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live
13.83 × 35
ROBO OCOTOPUS DIAOND PRO COPYTRADER INFINOX 

レビューなし
2025.12.03 03:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 02:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 19:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 18:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 17:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
