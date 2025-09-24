- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5 730
利益トレード:
5 072 (88.51%)
損失トレード:
658 (11.48%)
ベストトレード:
438.40 USD
最悪のトレード:
-4 666.33 USD
総利益:
54 648.26 USD (14 734 600 pips)
総損失:
-25 247.52 USD (5 988 377 pips)
最大連続の勝ち:
149 (500.60 USD)
最大連続利益:
13 019.38 USD (125)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
89.93%
最大入金額:
5.57%
最近のトレード:
37 分前
1週間当たりの取引:
873
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.31
長いトレード:
5 208 (90.89%)
短いトレード:
522 (9.11%)
プロフィットファクター:
2.16
期待されたペイオフ:
5.13 USD
平均利益:
10.77 USD
平均損失:
-38.37 USD
最大連続の負け:
54 (-22.34 USD)
最大連続損失:
-12 587.01 USD (3)
月間成長:
23.64%
年間予想:
287.58%
アルゴリズム取引:
27%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
12 705.61 USD (41.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.55% (12 705.61 USD)
エクイティによる:
51.47% (29 038.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3384
|BTCUSD
|1182
|XAUEUR
|419
|XAUJPY
|379
|XAUGBP
|257
|XAUAUD
|66
|BTCEUR
|34
|ADAUSD
|4
|AUDCAD
|3
|DOGUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|26K
|BTCUSD
|731
|XAUEUR
|859
|XAUJPY
|1K
|XAUGBP
|747
|XAUAUD
|105
|BTCEUR
|40
|ADAUSD
|0
|AUDCAD
|-3
|DOGUSD
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|473K
|BTCUSD
|7.6M
|XAUEUR
|75K
|XAUJPY
|145K
|XAUGBP
|59K
|XAUAUD
|17K
|BTCEUR
|353K
|ADAUSD
|-47
|AUDCAD
|-66
|DOGUSD
|-20
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +438.40 USD
最悪のトレード: -4 666 USD
最大連続の勝ち: 125
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +500.60 USD
最大連続損失: -22.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InfinoxLimited-MT5Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
ROBO OCOTOPUS DIAOND PRO COPYTRADER INFINOX
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1800 USD/月
136%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
14
27%
5 730
88%
90%
2.16
5.13
USD
USD
51%
1:500