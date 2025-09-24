- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
5 836
Gewinntrades:
5 170 (88.58%)
Verlusttrades:
666 (11.41%)
Bester Trade:
438.40 USD
Schlechtester Trade:
-4 666.33 USD
Bruttoprofit:
55 251.05 USD (15 385 728 pips)
Bruttoverlust:
-25 583.52 USD (6 226 497 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
149 (500.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 019.38 USD (125)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
89.93%
Max deposit load:
5.57%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
913
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.33
Long-Positionen:
5 311 (91.00%)
Short-Positionen:
525 (9.00%)
Profit-Faktor:
2.16
Mathematische Gewinnerwartung:
5.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
54 (-22.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12 587.01 USD (3)
Wachstum pro Monat :
24.30%
Jahresprognose:
294.86%
Algo-Trading:
27%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
12 705.61 USD (41.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.55% (12 705.61 USD)
Kapital:
51.47% (29 038.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3414
|BTCUSD
|1201
|XAUEUR
|437
|XAUJPY
|387
|XAUGBP
|267
|XAUAUD
|77
|BTCEUR
|43
|ADAUSD
|4
|AUDCAD
|3
|DOGUSD
|2
|XETUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|26K
|BTCUSD
|751
|XAUEUR
|829
|XAUJPY
|1K
|XAUGBP
|798
|XAUAUD
|68
|BTCEUR
|67
|ADAUSD
|0
|AUDCAD
|-3
|DOGUSD
|0
|XETUSD
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|475K
|BTCUSD
|7.8M
|XAUEUR
|72K
|XAUJPY
|147K
|XAUGBP
|63K
|XAUAUD
|12K
|BTCEUR
|587K
|ADAUSD
|-47
|AUDCAD
|-66
|DOGUSD
|-20
|XETUSD
|629
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InfinoxLimited-MT5Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
