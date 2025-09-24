SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / OCOTOPUS DIAMOND COPYTRADER INFINOX
Georges Marcelo Almeida De Holanda

OCOTOPUS DIAMOND COPYTRADER INFINOX

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 1800 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 138%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 836
Gewinntrades:
5 170 (88.58%)
Verlusttrades:
666 (11.41%)
Bester Trade:
438.40 USD
Schlechtester Trade:
-4 666.33 USD
Bruttoprofit:
55 251.05 USD (15 385 728 pips)
Bruttoverlust:
-25 583.52 USD (6 226 497 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
149 (500.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 019.38 USD (125)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
89.93%
Max deposit load:
5.57%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
913
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.33
Long-Positionen:
5 311 (91.00%)
Short-Positionen:
525 (9.00%)
Profit-Faktor:
2.16
Mathematische Gewinnerwartung:
5.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
54 (-22.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12 587.01 USD (3)
Wachstum pro Monat :
24.30%
Jahresprognose:
294.86%
Algo-Trading:
27%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
12 705.61 USD (41.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.55% (12 705.61 USD)
Kapital:
51.47% (29 038.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 3414
BTCUSD 1201
XAUEUR 437
XAUJPY 387
XAUGBP 267
XAUAUD 77
BTCEUR 43
ADAUSD 4
AUDCAD 3
DOGUSD 2
XETUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 26K
BTCUSD 751
XAUEUR 829
XAUJPY 1K
XAUGBP 798
XAUAUD 68
BTCEUR 67
ADAUSD 0
AUDCAD -3
DOGUSD 0
XETUSD 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 475K
BTCUSD 7.8M
XAUEUR 72K
XAUJPY 147K
XAUGBP 63K
XAUAUD 12K
BTCEUR 587K
ADAUSD -47
AUDCAD -66
DOGUSD -20
XETUSD 629
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +438.40 USD
Schlechtester Trade: -4 666 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 125
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +500.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InfinoxLimited-MT5Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
13.83 × 35
ROBO OCOTOPUS DIAOND PRO COPYTRADER INFINOX 

Keine Bewertungen
2025.12.03 03:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 02:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 19:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 18:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 17:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
1800 USD pro Monat
138%
0
0
USD
36K
USD
14
27%
5 836
88%
90%
2.15
5.08
USD
51%
1:500
