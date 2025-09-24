- Incremento
Total de Trades:
5 706
Transacciones Rentables:
5 054 (88.57%)
Transacciones Irrentables:
652 (11.43%)
Mejor transacción:
438.40 USD
Peor transacción:
-4 666.33 USD
Beneficio Bruto:
54 635.47 USD (14 611 167 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 242.72 USD (5 943 061 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
149 (500.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 019.38 USD (125)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
89.93%
Carga máxima del depósito:
5.57%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
858
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.31
Transacciones Largas:
5 184 (90.85%)
Transacciones Cortas:
522 (9.15%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
5.15 USD
Beneficio medio:
10.81 USD
Pérdidas medias:
-38.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
54 (-22.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12 587.01 USD (3)
Crecimiento al mes:
24.13%
Pronóstico anual:
292.78%
Trading algorítmico:
27%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
12 705.61 USD (41.62%)
Reducción relativa:
De balance:
20.55% (12 705.61 USD)
De fondos:
51.47% (29 038.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3384
|BTCUSD
|1161
|XAUEUR
|419
|XAUJPY
|379
|XAUGBP
|257
|XAUAUD
|66
|BTCEUR
|31
|ADAUSD
|4
|AUDCAD
|3
|DOGUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|26K
|BTCUSD
|724
|XAUEUR
|859
|XAUJPY
|1K
|XAUGBP
|747
|XAUAUD
|105
|BTCEUR
|39
|ADAUSD
|0
|AUDCAD
|-3
|DOGUSD
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|473K
|BTCUSD
|7.6M
|XAUEUR
|75K
|XAUJPY
|145K
|XAUGBP
|59K
|XAUAUD
|17K
|BTCEUR
|336K
|ADAUSD
|-47
|AUDCAD
|-66
|DOGUSD
|-20
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +438.40 USD
Peor transacción: -4 666 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 125
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +500.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.34 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InfinoxLimited-MT5Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
ROBO OCOTOPUS DIAOND PRO COPYTRADER INFINOX
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
1800 USD al mes
136%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
14
27%
5 706
88%
90%
2.16
5.15
USD
USD
51%
1:500