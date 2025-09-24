SeñalesSecciones
Georges Marcelo Almeida De Holanda

OCOTOPUS DIAMOND COPYTRADER INFINOX

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1800 USD al mes
incremento desde 2025 136%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 706
Transacciones Rentables:
5 054 (88.57%)
Transacciones Irrentables:
652 (11.43%)
Mejor transacción:
438.40 USD
Peor transacción:
-4 666.33 USD
Beneficio Bruto:
54 635.47 USD (14 611 167 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 242.72 USD (5 943 061 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
149 (500.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 019.38 USD (125)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
89.93%
Carga máxima del depósito:
5.57%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
858
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.31
Transacciones Largas:
5 184 (90.85%)
Transacciones Cortas:
522 (9.15%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
5.15 USD
Beneficio medio:
10.81 USD
Pérdidas medias:
-38.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
54 (-22.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12 587.01 USD (3)
Crecimiento al mes:
24.13%
Pronóstico anual:
292.78%
Trading algorítmico:
27%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
12 705.61 USD (41.62%)
Reducción relativa:
De balance:
20.55% (12 705.61 USD)
De fondos:
51.47% (29 038.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 3384
BTCUSD 1161
XAUEUR 419
XAUJPY 379
XAUGBP 257
XAUAUD 66
BTCEUR 31
ADAUSD 4
AUDCAD 3
DOGUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 26K
BTCUSD 724
XAUEUR 859
XAUJPY 1K
XAUGBP 747
XAUAUD 105
BTCEUR 39
ADAUSD 0
AUDCAD -3
DOGUSD 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 473K
BTCUSD 7.6M
XAUEUR 75K
XAUJPY 145K
XAUGBP 59K
XAUAUD 17K
BTCEUR 336K
ADAUSD -47
AUDCAD -66
DOGUSD -20
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +438.40 USD
Peor transacción: -4 666 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 125
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +500.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InfinoxLimited-MT5Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live
13.83 × 35
ROBO OCOTOPUS DIAOND PRO COPYTRADER INFINOX 

