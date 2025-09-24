SinaisSeções
Georges Marcelo Almeida De Holanda

OCOTOPUS DIAMOND COPYTRADER INFINOX

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1800 USD por mês
crescimento desde 2025 136%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 710
Negociações com lucro:
5 055 (88.52%)
Negociações com perda:
655 (11.47%)
Melhor negociação:
438.40 USD
Pior negociação:
-4 666.33 USD
Lucro bruto:
54 635.91 USD (14 615 518 pips)
Perda bruta:
-25 244.06 USD (5 955 983 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
149 (500.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 019.38 USD (125)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
89.93%
Depósito máximo carregado:
5.57%
Último negócio:
31 minutos atrás
Negociações por semana:
857
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.31
Negociações longas:
5 188 (90.86%)
Negociações curtas:
522 (9.14%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
5.15 USD
Lucro médio:
10.81 USD
Perda média:
-38.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
54 (-22.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12 587.01 USD (3)
Crescimento mensal:
23.83%
Previsão anual:
291.86%
Algotrading:
27%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
12 705.61 USD (41.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.55% (12 705.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.47% (29 038.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3384
BTCUSD 1165
XAUEUR 419
XAUJPY 379
XAUGBP 257
XAUAUD 66
BTCEUR 31
ADAUSD 4
AUDCAD 3
DOGUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 26K
BTCUSD 724
XAUEUR 859
XAUJPY 1K
XAUGBP 747
XAUAUD 105
BTCEUR 39
ADAUSD 0
AUDCAD -3
DOGUSD 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 473K
BTCUSD 7.6M
XAUEUR 75K
XAUJPY 145K
XAUGBP 59K
XAUAUD 17K
BTCEUR 336K
ADAUSD -47
AUDCAD -66
DOGUSD -20
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +438.40 USD
Pior negociação: -4 666 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 125
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +500.60 USD
Máxima perda consecutiva: -22.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InfinoxLimited-MT5Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live
13.83 × 35
ROBO OCOTOPUS DIAOND PRO COPYTRADER INFINOX 

Sem comentários
