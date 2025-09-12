СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Panda
Xian Huang

Panda

Xian Huang
0 отзывов
Надежность
67 недель
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2024 51%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
772
Прибыльных трейдов:
457 (59.19%)
Убыточных трейдов:
315 (40.80%)
Лучший трейд:
259.41 USD
Худший трейд:
-130.78 USD
Общая прибыль:
7 088.45 USD (405 484 pips)
Общий убыток:
-5 289.83 USD (347 474 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (63.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
460.56 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.46%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
16 дней
Фактор восстановления:
2.84
Длинных трейдов:
384 (49.74%)
Коротких трейдов:
388 (50.26%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
2.33 USD
Средняя прибыль:
15.51 USD
Средний убыток:
-16.79 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-289.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-289.51 USD (16)
Прирост в месяц:
-0.42%
Годовой прогноз:
-5.04%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.48 USD
Максимальная:
634.07 USD (13.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.33% (645.35 USD)
По эквити:
14.22% (685.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 386
AUDUSD 386
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD -864
AUDUSD 2.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD -38K
AUDUSD 96K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +259.41 USD
Худший трейд: -131 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +63.99 USD
Макс. убыток в серии: -289.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.26 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 22:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.22 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 21:09
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Panda
200 USD в месяц
51%
0
0
USD
4.4K
USD
67
75%
772
59%
100%
1.34
2.33
USD
14%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.