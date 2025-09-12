- Прирост
Всего трейдов:
772
Прибыльных трейдов:
457 (59.19%)
Убыточных трейдов:
315 (40.80%)
Лучший трейд:
259.41 USD
Худший трейд:
-130.78 USD
Общая прибыль:
7 088.45 USD (405 484 pips)
Общий убыток:
-5 289.83 USD (347 474 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (63.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
460.56 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.46%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
16 дней
Фактор восстановления:
2.84
Длинных трейдов:
384 (49.74%)
Коротких трейдов:
388 (50.26%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
2.33 USD
Средняя прибыль:
15.51 USD
Средний убыток:
-16.79 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-289.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-289.51 USD (16)
Прирост в месяц:
-0.42%
Годовой прогноз:
-5.04%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.48 USD
Максимальная:
634.07 USD (13.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.33% (645.35 USD)
По эквити:
14.22% (685.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|386
|AUDUSD
|386
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|-864
|AUDUSD
|2.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|-38K
|AUDUSD
|96K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
