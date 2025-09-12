SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Panda
Xian Huang

Panda

Xian Huang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
67 Wochen
0 / 0 USD
Für 200 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 51%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
772
Gewinntrades:
457 (59.19%)
Verlusttrades:
315 (40.80%)
Bester Trade:
259.41 USD
Schlechtester Trade:
-130.78 USD
Bruttoprofit:
7 088.45 USD (405 484 pips)
Bruttoverlust:
-5 289.83 USD (347 474 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (63.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
460.56 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.46%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
16 Tage
Erholungsfaktor:
2.84
Long-Positionen:
384 (49.74%)
Short-Positionen:
388 (50.26%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
2.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-289.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-289.51 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-0.42%
Jahresprognose:
-5.04%
Algo-Trading:
75%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.48 USD
Maximaler:
634.07 USD (13.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.33% (645.35 USD)
Kapital:
14.22% (685.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCAD 386
AUDUSD 386
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCAD -864
AUDUSD 2.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCAD -38K
AUDUSD 96K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +259.41 USD
Schlechtester Trade: -131 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +63.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -289.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EBCFinancialGroupKY-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 22:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.22 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 21:09
No swaps are charged on the signal account
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Panda
200 USD pro Monat
51%
0
0
USD
4.4K
USD
67
75%
772
59%
100%
1.34
2.33
USD
14%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.