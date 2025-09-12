- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
772
盈利交易:
457 (59.19%)
亏损交易:
315 (40.80%)
最好交易:
259.41 USD
最差交易:
-130.78 USD
毛利:
7 088.45 USD (405 484 pips)
毛利亏损:
-5 289.83 USD (347 474 pips)
最大连续赢利:
16 (63.99 USD)
最大连续盈利:
460.56 USD (2)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.46%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
16 天
采收率:
2.84
长期交易:
384 (49.74%)
短期交易:
388 (50.26%)
利润因子:
1.34
预期回报:
2.33 USD
平均利润:
15.51 USD
平均损失:
-16.79 USD
最大连续失误:
16 (-289.51 USD)
最大连续亏损:
-289.51 USD (16)
每月增长:
-0.42%
年度预测:
-5.04%
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
0.48 USD
最大值:
634.07 USD (13.13%)
相对跌幅:
结余:
13.33% (645.35 USD)
净值:
14.22% (685.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|386
|AUDUSD
|386
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|-864
|AUDUSD
|2.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|-38K
|AUDUSD
|96K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +259.41 USD
最差交易: -131 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +63.99 USD
最大连续亏损: -289.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EBCFinancialGroupKY-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月200 USD
51%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
67
75%
772
59%
100%
1.34
2.33
USD
USD
14%
1:500