Negociações:
772
Negociações com lucro:
457 (59.19%)
Negociações com perda:
315 (40.80%)
Melhor negociação:
259.41 USD
Pior negociação:
-130.78 USD
Lucro bruto:
7 088.45 USD (405 484 pips)
Perda bruta:
-5 289.83 USD (347 474 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (63.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
460.56 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.46%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
16 dias
Fator de recuperação:
2.84
Negociações longas:
384 (49.74%)
Negociações curtas:
388 (50.26%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
2.33 USD
Lucro médio:
15.51 USD
Perda média:
-16.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-289.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-289.51 USD (16)
Crescimento mensal:
-0.42%
Previsão anual:
-5.04%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.48 USD
Máximo:
634.07 USD (13.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.33% (645.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.22% (685.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD
|386
|AUDUSD
|386
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD
|-864
|AUDUSD
|2.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD
|-38K
|AUDUSD
|96K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +259.41 USD
Pior negociação: -131 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +63.99 USD
Máxima perda consecutiva: -289.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
