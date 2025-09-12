SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Panda
Xian Huang

Panda

Xian Huang
0 comentários
Confiabilidade
67 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD por mês
crescimento desde 2024 51%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
772
Negociações com lucro:
457 (59.19%)
Negociações com perda:
315 (40.80%)
Melhor negociação:
259.41 USD
Pior negociação:
-130.78 USD
Lucro bruto:
7 088.45 USD (405 484 pips)
Perda bruta:
-5 289.83 USD (347 474 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (63.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
460.56 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.46%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
16 dias
Fator de recuperação:
2.84
Negociações longas:
384 (49.74%)
Negociações curtas:
388 (50.26%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
2.33 USD
Lucro médio:
15.51 USD
Perda média:
-16.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-289.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-289.51 USD (16)
Crescimento mensal:
-0.42%
Previsão anual:
-5.04%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.48 USD
Máximo:
634.07 USD (13.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.33% (645.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.22% (685.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD 386
AUDUSD 386
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD -864
AUDUSD 2.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD -38K
AUDUSD 96K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +259.41 USD
Pior negociação: -131 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +63.99 USD
Máxima perda consecutiva: -289.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.26 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 22:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.22 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 21:09
No swaps are charged on the signal account
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Panda
200 USD por mês
51%
0
0
USD
4.4K
USD
67
75%
772
59%
100%
1.34
2.33
USD
14%
1:500
Copiar

