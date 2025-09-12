- 成長
トレード:
772
利益トレード:
457 (59.19%)
損失トレード:
315 (40.80%)
ベストトレード:
259.41 USD
最悪のトレード:
-130.78 USD
総利益:
7 088.45 USD (405 484 pips)
総損失:
-5 289.83 USD (347 474 pips)
最大連続の勝ち:
16 (63.99 USD)
最大連続利益:
460.56 USD (2)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.46%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
16 日
リカバリーファクター:
2.84
長いトレード:
384 (49.74%)
短いトレード:
388 (50.26%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
2.33 USD
平均利益:
15.51 USD
平均損失:
-16.79 USD
最大連続の負け:
16 (-289.51 USD)
最大連続損失:
-289.51 USD (16)
月間成長:
-0.42%
年間予想:
-5.04%
アルゴリズム取引:
75%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.48 USD
最大の:
634.07 USD (13.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.33% (645.35 USD)
エクイティによる:
14.22% (685.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD
|386
|AUDUSD
|386
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD
|-864
|AUDUSD
|2.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD
|-38K
|AUDUSD
|96K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
