- 자본
- 축소
트레이드:
786
이익 거래:
468 (59.54%)
손실 거래:
318 (40.46%)
최고의 거래:
259.41 USD
최악의 거래:
-130.78 USD
총 수익:
7 186.96 USD (410 877 pips)
총 손실:
-5 302.19 USD (348 684 pips)
연속 최대 이익:
16 (63.99 USD)
연속 최대 이익:
460.56 USD (2)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.46%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
16 일
회복 요인:
2.97
롱(주식매수):
398 (50.64%)
숏(주식차입매도):
388 (49.36%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
2.40 USD
평균 이익:
15.36 USD
평균 손실:
-16.67 USD
연속 최대 손실:
16 (-289.51 USD)
연속 최대 손실:
-289.51 USD (16)
월별 성장률:
0.44%
연간 예측:
5.39%
Algo 트레이딩:
75%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.48 USD
최대한의:
634.07 USD (13.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.33% (645.35 USD)
자본금별:
14.22% (637.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD
|393
|AUDUSD
|393
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD
|-856
|AUDUSD
|2.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD
|-39K
|AUDUSD
|101K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EBCFinancialGroupKY-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 200 USD
54%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
67
75%
786
59%
100%
1.35
2.40
USD
USD
14%
1:500