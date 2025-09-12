SeñalesSecciones
Xian Huang

Panda

Xian Huang
0 comentarios
Fiabilidad
67 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD al mes
incremento desde 2024 51%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
772
Transacciones Rentables:
457 (59.19%)
Transacciones Irrentables:
315 (40.80%)
Mejor transacción:
259.41 USD
Peor transacción:
-130.78 USD
Beneficio Bruto:
7 088.45 USD (405 484 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 289.83 USD (347 474 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (63.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
460.56 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.46%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
16 días
Factor de Recuperación:
2.84
Transacciones Largas:
384 (49.74%)
Transacciones Cortas:
388 (50.26%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
2.33 USD
Beneficio medio:
15.51 USD
Pérdidas medias:
-16.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-289.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-289.51 USD (16)
Crecimiento al mes:
-0.42%
Pronóstico anual:
-5.04%
Trading algorítmico:
75%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.48 USD
Máxima:
634.07 USD (13.13%)
Reducción relativa:
De balance:
13.33% (645.35 USD)
De fondos:
14.22% (685.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD 386
AUDUSD 386
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD -864
AUDUSD 2.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD -38K
AUDUSD 96K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +259.41 USD
Peor transacción: -131 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +63.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -289.51 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.26 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 22:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.22 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 21:09
No swaps are charged on the signal account
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Panda
200 USD al mes
51%
0
0
USD
4.4K
USD
67
75%
772
59%
100%
1.34
2.33
USD
14%
1:500
