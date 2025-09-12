SegnaliSezioni
Xian Huang

Panda

Xian Huang
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2024 43%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
702
Profit Trade:
413 (58.83%)
Loss Trade:
289 (41.17%)
Best Trade:
259.41 USD
Worst Trade:
-130.78 USD
Profitto lordo:
6 483.81 USD (372 760 pips)
Perdita lorda:
-4 933.64 USD (335 638 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (63.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
460.56 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
2.44
Long Trade:
352 (50.14%)
Short Trade:
350 (49.86%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
15.70 USD
Perdita media:
-17.07 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-289.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-289.51 USD (16)
Crescita mensile:
2.15%
Previsione annuale:
26.04%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.48 USD
Massimale:
634.07 USD (13.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.33% (645.35 USD)
Per equità:
6.94% (310.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 351
AUDUSD 351
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -1.2K
AUDUSD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -62K
AUDUSD 99K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +259.41 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +63.99 USD
Massima perdita consecutiva: -289.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Panda
200USD al mese
43%
0
0
USD
4.6K
USD
53
72%
702
58%
100%
1.31
2.21
USD
13%
1:500
