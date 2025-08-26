СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Nano Machine
William Brandon Autry

Nano Machine

William Brandon Autry
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
26%
Coinexx-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
56 (67.46%)
Убыточных трейдов:
27 (32.53%)
Лучший трейд:
19.38 USD
Худший трейд:
-13.45 USD
Общая прибыль:
196.58 USD (8 205 pips)
Общий убыток:
-90.64 USD (5 969 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (20.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.53 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
29.86%
Макс. загрузка депозита:
13.97%
Последний трейд:
39 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.07
Длинных трейдов:
78 (93.98%)
Коротких трейдов:
5 (6.02%)
Профит фактор:
2.17
Мат. ожидание:
1.28 USD
Средняя прибыль:
3.51 USD
Средний убыток:
-3.36 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-16.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.42 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
1.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
17.45 USD (3.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.47% (17.48 USD)
По эквити:
20.16% (101.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 18
AUDNZD 17
AUDUSD 13
EURNZD 13
USDCAD 13
USDJPY 6
NZDUSD 2
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 25
AUDNZD 16
AUDUSD 23
EURNZD 13
USDCAD 15
USDJPY 6
NZDUSD 6
NZDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 776
AUDUSD 631
EURNZD 558
USDCAD -930
USDJPY -274
NZDUSD 200
NZDCAD 100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.38 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +20.68 USD
Макс. убыток в серии: -16.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 6
Coinexx-Live
0.56 × 353
Hankotrade-Live
0.65 × 17
FusionMarkets-Live
1.00 × 13
LiteFinance-MT5
1.17 × 42
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
2.53 × 19
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
3.73 × 107
EightcapGlobal-Live
3.83 × 6
Alpari-MT5
3.85 × 40
OctaFX-Real
5.35 × 101
Ava-Real 1-MT5
6.13 × 72
FBS-Real
10.84 × 67
ForexTimeFXTM-Live02
15.90 × 10
2025.12.20 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 21:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 23:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 17:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 22:46
No swaps are charged
2025.09.30 22:46
No swaps are charged
2025.09.30 22:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 09:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 14:27
Share of trading days is too low
2025.08.27 14:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 19:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nano Machine
999 USD в месяц
26%
0
0
USD
510
USD
13
100%
83
67%
30%
2.16
1.28
USD
20%
1:500
Копировать

