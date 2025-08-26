- Прирост
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
56 (67.46%)
Убыточных трейдов:
27 (32.53%)
Лучший трейд:
19.38 USD
Худший трейд:
-13.45 USD
Общая прибыль:
196.58 USD (8 205 pips)
Общий убыток:
-90.64 USD (5 969 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (20.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.53 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
29.86%
Макс. загрузка депозита:
13.97%
Последний трейд:
39 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.07
Длинных трейдов:
78 (93.98%)
Коротких трейдов:
5 (6.02%)
Профит фактор:
2.17
Мат. ожидание:
1.28 USD
Средняя прибыль:
3.51 USD
Средний убыток:
-3.36 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-16.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.42 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
1.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
17.45 USD (3.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.47% (17.48 USD)
По эквити:
20.16% (101.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|18
|AUDNZD
|17
|AUDUSD
|13
|EURNZD
|13
|USDCAD
|13
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|25
|AUDNZD
|16
|AUDUSD
|23
|EURNZD
|13
|USDCAD
|15
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|6
|NZDCAD
|2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|776
|AUDUSD
|631
|EURNZD
|558
|USDCAD
|-930
|USDJPY
|-274
|NZDUSD
|200
|NZDCAD
|100
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.38 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +20.68 USD
Макс. убыток в серии: -16.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
