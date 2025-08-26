- Wachstum
Trades insgesamt:
83
Gewinntrades:
56 (67.46%)
Verlusttrades:
27 (32.53%)
Bester Trade:
19.38 USD
Schlechtester Trade:
-13.45 USD
Bruttoprofit:
196.58 USD (8 205 pips)
Bruttoverlust:
-90.64 USD (5 969 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (20.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.53 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
29.86%
Max deposit load:
13.97%
Letzter Trade:
39 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.07
Long-Positionen:
78 (93.98%)
Short-Positionen:
5 (6.02%)
Profit-Faktor:
2.17
Mathematische Gewinnerwartung:
1.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-16.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.42 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
1.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
17.45 USD (3.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.47% (17.48 USD)
Kapital:
20.16% (101.17 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|18
|AUDNZD
|17
|AUDUSD
|13
|EURNZD
|13
|USDCAD
|13
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|25
|AUDNZD
|16
|AUDUSD
|23
|EURNZD
|13
|USDCAD
|15
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|6
|NZDCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|776
|AUDUSD
|631
|EURNZD
|558
|USDCAD
|-930
|USDJPY
|-274
|NZDUSD
|200
|NZDCAD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Bester Trade: +19.38 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.88 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 6
|
Coinexx-Live
|0.56 × 353
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 13
|
LiteFinance-MT5
|1.17 × 42
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|2.53 × 19
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|3.73 × 107
|
EightcapGlobal-Live
|3.83 × 6
|
Alpari-MT5
|3.85 × 40
|
OctaFX-Real
|5.35 × 101
|
Ava-Real 1-MT5
|6.13 × 72
|
FBS-Real
|10.84 × 67
|
ForexTimeFXTM-Live02
|15.90 × 10
Micro Machine
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
26%
0
0
USD
USD
510
USD
USD
13
100%
83
67%
30%
2.16
1.28
USD
USD
20%
1:500