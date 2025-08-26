SignaleKategorien
William Brandon Autry

Nano Machine

William Brandon Autry
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
26%
Coinexx-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
83
Gewinntrades:
56 (67.46%)
Verlusttrades:
27 (32.53%)
Bester Trade:
19.38 USD
Schlechtester Trade:
-13.45 USD
Bruttoprofit:
196.58 USD (8 205 pips)
Bruttoverlust:
-90.64 USD (5 969 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (20.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.53 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
29.86%
Max deposit load:
13.97%
Letzter Trade:
39 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.07
Long-Positionen:
78 (93.98%)
Short-Positionen:
5 (6.02%)
Profit-Faktor:
2.17
Mathematische Gewinnerwartung:
1.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-16.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.42 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
1.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
17.45 USD (3.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.47% (17.48 USD)
Kapital:
20.16% (101.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 18
AUDNZD 17
AUDUSD 13
EURNZD 13
USDCAD 13
USDJPY 6
NZDUSD 2
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 25
AUDNZD 16
AUDUSD 23
EURNZD 13
USDCAD 15
USDJPY 6
NZDUSD 6
NZDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 776
AUDUSD 631
EURNZD 558
USDCAD -930
USDJPY -274
NZDUSD 200
NZDCAD 100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.38 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 6
Coinexx-Live
0.56 × 353
Hankotrade-Live
0.65 × 17
FusionMarkets-Live
1.00 × 13
LiteFinance-MT5
1.17 × 42
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
2.53 × 19
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
3.73 × 107
EightcapGlobal-Live
3.83 × 6
Alpari-MT5
3.85 × 40
OctaFX-Real
5.35 × 101
Ava-Real 1-MT5
6.13 × 72
FBS-Real
10.84 × 67
ForexTimeFXTM-Live02
15.90 × 10
2025.12.20 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 21:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 23:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 17:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 22:46
No swaps are charged
2025.09.30 22:46
No swaps are charged
2025.09.30 22:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 09:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 14:27
Share of trading days is too low
2025.08.27 14:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 19:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Nano Machine
999 USD pro Monat
26%
0
0
USD
510
USD
13
100%
83
67%
30%
2.16
1.28
USD
20%
1:500
