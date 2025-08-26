- Crescita
Trade:
37
Profit Trade:
28 (75.67%)
Loss Trade:
9 (24.32%)
Best Trade:
6.46 USD
Worst Trade:
-4.18 USD
Profitto lordo:
79.85 USD (3 553 pips)
Perdita lorda:
-19.96 USD (808 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (19.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.85 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
46.06%
Massimo carico di deposito:
10.44%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
12.03
Long Trade:
36 (97.30%)
Short Trade:
1 (2.70%)
Fattore di profitto:
4.00
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
2.85 USD
Perdita media:
-2.22 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.89 USD (2)
Crescita mensile:
14.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
4.98 USD (1.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.19% (4.95 USD)
Per equità:
6.93% (29.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|10
|AUDUSD
|9
|AUDCAD
|8
|EURNZD
|6
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|12
|AUDUSD
|18
|AUDCAD
|15
|EURNZD
|7
|USDCAD
|4
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|629
|AUDUSD
|607
|AUDCAD
|700
|EURNZD
|410
|USDCAD
|199
|NZDCAD
|100
|NZDUSD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Best Trade: +6.46 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.85 USD
Massima perdita consecutiva: -4.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.56 × 297
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.77 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
Micro Machine
