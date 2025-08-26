- 자본
- 축소
트레이드:
83
이익 거래:
56 (67.46%)
손실 거래:
27 (32.53%)
최고의 거래:
19.38 USD
최악의 거래:
-13.45 USD
총 수익:
196.58 USD (8 205 pips)
총 손실:
-90.64 USD (5 969 pips)
연속 최대 이익:
9 (20.68 USD)
연속 최대 이익:
21.53 USD (3)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
26.05%
최대 입금량:
13.97%
최근 거래:
50 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.07
롱(주식매수):
78 (93.98%)
숏(주식차입매도):
5 (6.02%)
수익 요인:
2.17
기대수익:
1.28 USD
평균 이익:
3.51 USD
평균 손실:
-3.36 USD
연속 최대 손실:
4 (-16.88 USD)
연속 최대 손실:
-17.42 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 USD
최대한의:
17.45 USD (3.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
-0.00% (0.00 USD)
자본금별:
20.16% (101.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|18
|AUDNZD
|17
|AUDUSD
|13
|EURNZD
|13
|USDCAD
|13
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|25
|AUDNZD
|16
|AUDUSD
|23
|EURNZD
|13
|USDCAD
|15
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|6
|NZDCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|776
|AUDUSD
|631
|EURNZD
|558
|USDCAD
|-930
|USDJPY
|-274
|NZDUSD
|200
|NZDCAD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.38 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +20.68 USD
연속 최대 손실: -16.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 6
|
Coinexx-Live
|0.56 × 353
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 13
|
LiteFinance-MT5
|1.17 × 42
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|2.53 × 19
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|3.73 × 107
|
EightcapGlobal-Live
|3.83 × 6
|
Alpari-MT5
|3.85 × 40
|
OctaFX-Real
|5.35 × 101
|
Ava-Real 1-MT5
|6.13 × 72
|
FBS-Real
|10.84 × 67
|
ForexTimeFXTM-Live02
|15.90 × 10
Micro Machine
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
0%
0
0
USD
USD
510
USD
USD
13
100%
83
67%
26%
2.16
1.28
USD
USD
20%
1:500