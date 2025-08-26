- Büyüme
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
28 (75.67%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (24.32%)
En iyi işlem:
6.46 USD
En kötü işlem:
-4.18 USD
Brüt kâr:
79.85 USD (3 553 pips)
Brüt zarar:
-19.96 USD (808 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (19.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.85 USD (7)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
46.06%
Maks. mevduat yükü:
10.44%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
12.03
Alış işlemleri:
36 (97.30%)
Satış işlemleri:
1 (2.70%)
Kâr faktörü:
4.00
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
2.85 USD
Ortalama zarar:
-2.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.89 USD (2)
Aylık büyüme:
14.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
4.98 USD (1.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.19% (4.95 USD)
Varlığa göre:
6.93% (29.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|10
|AUDUSD
|9
|AUDCAD
|8
|EURNZD
|6
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|12
|AUDUSD
|18
|AUDCAD
|15
|EURNZD
|7
|USDCAD
|4
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|629
|AUDUSD
|607
|AUDCAD
|700
|EURNZD
|410
|USDCAD
|199
|NZDCAD
|100
|NZDUSD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.56 × 297
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.77 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
