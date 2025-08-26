- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
83
盈利交易:
56 (67.46%)
亏损交易:
27 (32.53%)
最好交易:
19.38 USD
最差交易:
-13.45 USD
毛利:
196.58 USD (8 205 pips)
毛利亏损:
-90.64 USD (5 969 pips)
最大连续赢利:
9 (20.68 USD)
最大连续盈利:
21.53 USD (3)
夏普比率:
0.30
交易活动:
29.86%
最大入金加载:
13.97%
最近交易:
35 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.07
长期交易:
78 (93.98%)
短期交易:
5 (6.02%)
利润因子:
2.17
预期回报:
1.28 USD
平均利润:
3.51 USD
平均损失:
-3.36 USD
最大连续失误:
4 (-16.88 USD)
最大连续亏损:
-17.42 USD (2)
每月增长:
0.00%
年度预测:
1.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
17.45 USD (3.47%)
相对跌幅:
结余:
3.47% (17.48 USD)
净值:
20.16% (101.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|18
|AUDNZD
|17
|AUDUSD
|13
|EURNZD
|13
|USDCAD
|13
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|25
|AUDNZD
|16
|AUDUSD
|23
|EURNZD
|13
|USDCAD
|15
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|6
|NZDCAD
|2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|776
|AUDUSD
|631
|EURNZD
|558
|USDCAD
|-930
|USDJPY
|-274
|NZDUSD
|200
|NZDCAD
|100
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.38 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +20.68 USD
最大连续亏损: -16.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 6
Coinexx-Live
|0.56 × 353
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
FusionMarkets-Live
|1.00 × 13
LiteFinance-MT5
|1.17 × 42
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
Darwinex-Live
|1.42 × 333
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
ICMarkets-MT5
|2.53 × 19
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
|3.73 × 107
EightcapGlobal-Live
|3.83 × 6
Alpari-MT5
|3.85 × 40
OctaFX-Real
|5.35 × 101
Ava-Real 1-MT5
|6.13 × 72
FBS-Real
|10.84 × 67
ForexTimeFXTM-Live02
|15.90 × 10
Micro Machine
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
26%
0
0
USD
USD
510
USD
USD
13
100%
83
67%
30%
2.16
1.28
USD
USD
20%
1:500