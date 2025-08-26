- Incremento
Total de Trades:
83
Transacciones Rentables:
56 (67.46%)
Transacciones Irrentables:
27 (32.53%)
Mejor transacción:
19.38 USD
Peor transacción:
-13.45 USD
Beneficio Bruto:
196.58 USD (8 205 pips)
Pérdidas Brutas:
-90.64 USD (5 969 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (20.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.53 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
29.86%
Carga máxima del depósito:
13.97%
Último trade:
36 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.07
Transacciones Largas:
78 (93.98%)
Transacciones Cortas:
5 (6.02%)
Factor de Beneficio:
2.17
Beneficio Esperado:
1.28 USD
Beneficio medio:
3.51 USD
Pérdidas medias:
-3.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-16.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.42 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
1.79%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
17.45 USD (3.47%)
Reducción relativa:
De balance:
3.47% (17.48 USD)
De fondos:
20.16% (101.17 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|18
|AUDNZD
|17
|AUDUSD
|13
|EURNZD
|13
|USDCAD
|13
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|25
|AUDNZD
|16
|AUDUSD
|23
|EURNZD
|13
|USDCAD
|15
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|6
|NZDCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|776
|AUDUSD
|631
|EURNZD
|558
|USDCAD
|-930
|USDJPY
|-274
|NZDUSD
|200
|NZDCAD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Mejor transacción: +19.38 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +20.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.88 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 6
|
Coinexx-Live
|0.56 × 353
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 13
|
LiteFinance-MT5
|1.17 × 42
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|2.53 × 19
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|3.73 × 107
|
EightcapGlobal-Live
|3.83 × 6
|
Alpari-MT5
|3.85 × 40
|
OctaFX-Real
|5.35 × 101
|
Ava-Real 1-MT5
|6.13 × 72
|
FBS-Real
|10.84 × 67
|
ForexTimeFXTM-Live02
|15.90 × 10
Micro Machine
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
26%
0
0
USD
USD
510
USD
USD
13
100%
83
67%
30%
2.16
1.28
USD
USD
20%
1:500