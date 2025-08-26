SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Nano Machine
William Brandon Autry

Nano Machine

William Brandon Autry
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
26%
Coinexx-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
83
Transacciones Rentables:
56 (67.46%)
Transacciones Irrentables:
27 (32.53%)
Mejor transacción:
19.38 USD
Peor transacción:
-13.45 USD
Beneficio Bruto:
196.58 USD (8 205 pips)
Pérdidas Brutas:
-90.64 USD (5 969 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (20.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.53 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
29.86%
Carga máxima del depósito:
13.97%
Último trade:
36 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.07
Transacciones Largas:
78 (93.98%)
Transacciones Cortas:
5 (6.02%)
Factor de Beneficio:
2.17
Beneficio Esperado:
1.28 USD
Beneficio medio:
3.51 USD
Pérdidas medias:
-3.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-16.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.42 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
1.79%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
17.45 USD (3.47%)
Reducción relativa:
De balance:
3.47% (17.48 USD)
De fondos:
20.16% (101.17 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 18
AUDNZD 17
AUDUSD 13
EURNZD 13
USDCAD 13
USDJPY 6
NZDUSD 2
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 25
AUDNZD 16
AUDUSD 23
EURNZD 13
USDCAD 15
USDJPY 6
NZDUSD 6
NZDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 776
AUDUSD 631
EURNZD 558
USDCAD -930
USDJPY -274
NZDUSD 200
NZDCAD 100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.38 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +20.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 6
Coinexx-Live
0.56 × 353
Hankotrade-Live
0.65 × 17
FusionMarkets-Live
1.00 × 13
LiteFinance-MT5
1.17 × 42
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
2.53 × 19
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
3.73 × 107
EightcapGlobal-Live
3.83 × 6
Alpari-MT5
3.85 × 40
OctaFX-Real
5.35 × 101
Ava-Real 1-MT5
6.13 × 72
FBS-Real
10.84 × 67
ForexTimeFXTM-Live02
15.90 × 10
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Micro Machine
No hay comentarios
2025.12.20 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 21:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 23:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 17:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 22:46
No swaps are charged
2025.09.30 22:46
No swaps are charged
2025.09.30 22:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 09:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 14:27
Share of trading days is too low
2025.08.27 14:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 19:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Nano Machine
999 USD al mes
26%
0
0
USD
510
USD
13
100%
83
67%
30%
2.16
1.28
USD
20%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.