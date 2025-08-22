СигналыРазделы
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid GBP

Nuttapon Maneechote
0 отзывов
17 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -68%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 661
Прибыльных трейдов:
793 (47.74%)
Убыточных трейдов:
868 (52.26%)
Лучший трейд:
16.20 USD
Худший трейд:
-50.48 USD
Общая прибыль:
4 059.28 USD (380 791 pips)
Общий убыток:
-5 602.37 USD (523 469 pips)
Макс. серия выигрышей:
140 (786.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
786.38 USD (140)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
82.25%
Макс. загрузка депозита:
20.18%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
197
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.87
Длинных трейдов:
1 078 (64.90%)
Коротких трейдов:
583 (35.10%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-0.93 USD
Средняя прибыль:
5.12 USD
Средний убыток:
-6.45 USD
Макс. серия проигрышей:
150 (-908.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-908.40 USD (150)
Прирост в месяц:
-48.22%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 590.22 USD
Максимальная:
1 771.16 USD (81.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.73% (1 771.16 USD)
По эквити:
26.85% (460.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD+ 1659
XAUUSD+ 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD+ -1.6K
XAUUSD+ 12
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD+ -143K
XAUUSD+ 593
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.20 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 140
Макс. серия проигрышей: 150
Макс. прибыль в серии: +786.38 USD
Макс. убыток в серии: -908.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2025.11.17 14:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 11:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 10:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 08:09
Share of trading days is too low
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 18:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
