Всего трейдов:
1 661
Прибыльных трейдов:
793 (47.74%)
Убыточных трейдов:
868 (52.26%)
Лучший трейд:
16.20 USD
Худший трейд:
-50.48 USD
Общая прибыль:
4 059.28 USD (380 791 pips)
Общий убыток:
-5 602.37 USD (523 469 pips)
Макс. серия выигрышей:
140 (786.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
786.38 USD (140)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
82.25%
Макс. загрузка депозита:
20.18%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
197
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.87
Длинных трейдов:
1 078 (64.90%)
Коротких трейдов:
583 (35.10%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-0.93 USD
Средняя прибыль:
5.12 USD
Средний убыток:
-6.45 USD
Макс. серия проигрышей:
150 (-908.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-908.40 USD (150)
Прирост в месяц:
-48.22%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 590.22 USD
Максимальная:
1 771.16 USD (81.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.73% (1 771.16 USD)
По эквити:
26.85% (460.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1659
|XAUUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD+
|-1.6K
|XAUUSD+
|12
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD+
|-143K
|XAUUSD+
|593
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Лучший трейд: +16.20 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 140
Макс. серия проигрышей: 150
Макс. прибыль в серии: +786.38 USD
Макс. убыток в серии: -908.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
