Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid GBP

Nuttapon Maneechote
0 comentarios
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -68%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 661
Transacciones Rentables:
793 (47.74%)
Transacciones Irrentables:
868 (52.26%)
Mejor transacción:
16.20 USD
Peor transacción:
-50.48 USD
Beneficio Bruto:
4 059.28 USD (380 791 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 604.11 USD (523 469 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
140 (786.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
786.38 USD (140)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Actividad comercial:
82.25%
Carga máxima del depósito:
20.18%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
119
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.87
Transacciones Largas:
1 078 (64.90%)
Transacciones Cortas:
583 (35.10%)
Factor de Beneficio:
0.72
Beneficio Esperado:
-0.93 USD
Beneficio medio:
5.12 USD
Pérdidas medias:
-6.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
150 (-908.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-908.40 USD (150)
Crecimiento al mes:
-48.07%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 590.22 USD
Máxima:
1 771.16 USD (81.19%)
Reducción relativa:
De balance:
71.73% (1 771.16 USD)
De fondos:
26.85% (460.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD+ 1659
XAUUSD+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD+ -1.6K
XAUUSD+ 12
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD+ -143K
XAUUSD+ 593
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.20 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 140
Máximo de pérdidas consecutivas: 150
Beneficio máximo consecutivo: +786.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -908.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.11.17 14:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.06 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 11:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 10:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 08:09
Share of trading days is too low
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 18:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Cryptowanlanid GBP
30 USD al mes
-68%
0
0
USD
1.7K
USD
17
94%
1 661
47%
82%
0.72
-0.93
USD
72%
1:500
