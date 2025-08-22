- 成長
トレード:
1 661
利益トレード:
793 (47.74%)
損失トレード:
868 (52.26%)
ベストトレード:
16.20 USD
最悪のトレード:
-50.48 USD
総利益:
4 059.28 USD (380 791 pips)
総損失:
-5 604.11 USD (523 469 pips)
最大連続の勝ち:
140 (786.38 USD)
最大連続利益:
786.38 USD (140)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
82.25%
最大入金額:
20.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
119
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.87
長いトレード:
1 078 (64.90%)
短いトレード:
583 (35.10%)
プロフィットファクター:
0.72
期待されたペイオフ:
-0.93 USD
平均利益:
5.12 USD
平均損失:
-6.46 USD
最大連続の負け:
150 (-908.40 USD)
最大連続損失:
-908.40 USD (150)
月間成長:
-48.07%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 590.22 USD
最大の:
1 771.16 USD (81.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.73% (1 771.16 USD)
エクイティによる:
26.85% (460.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1659
|XAUUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD+
|-1.6K
|XAUUSD+
|12
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD+
|-143K
|XAUUSD+
|593
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
ベストトレード: +16.20 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 140
最大連続の負け: 150
最大連続利益: +786.38 USD
最大連続損失: -908.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
