- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 661
盈利交易:
793 (47.74%)
亏损交易:
868 (52.26%)
最好交易:
16.20 USD
最差交易:
-50.48 USD
毛利:
4 059.28 USD (380 791 pips)
毛利亏损:
-5 602.37 USD (523 469 pips)
最大连续赢利:
140 (786.38 USD)
最大连续盈利:
786.38 USD (140)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
82.25%
最大入金加载:
20.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
197
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.87
长期交易:
1 078 (64.90%)
短期交易:
583 (35.10%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-0.93 USD
平均利润:
5.12 USD
平均损失:
-6.45 USD
最大连续失误:
150 (-908.40 USD)
最大连续亏损:
-908.40 USD (150)
每月增长:
-48.22%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
1 590.22 USD
最大值:
1 771.16 USD (81.19%)
相对跌幅:
结余:
71.73% (1 771.16 USD)
净值:
26.85% (460.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|1659
|XAUUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD+
|-1.6K
|XAUUSD+
|12
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD+
|-143K
|XAUUSD+
|593
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.20 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 140
最大连续失误: 150
最大连续盈利: +786.38 USD
最大连续亏损: -908.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-68%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
17
94%
1 661
47%
82%
0.72
-0.93
USD
USD
72%
1:500